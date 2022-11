MotoGP, Bastianini… attento a Bagnaia: “Devo pensare al mio futuro”

In casa Ducati non ci sarà nessun ordine di scuderia nel weekend di MotoGP a Valencia, l’unica parola d’ordine resta prudenza nei confronti di Pecco Bagnaia. Un messaggio che vale soprattutto per Enea Bastianini che, nel corso di questo campionato, ha più volte intrapreso duelli senza esclusione di colpi con il connazionale e prossimo compagno di squadra. A Cheste si possono rischiare incroci pericolosi, con Pecco in corsa per il titolo mondiale, ed è la massima priorità dell’azienda. Enea si gioca il terzo posto in classifica, un bel gruzzolo di soldi, prima del test IRTA in programma martedì 6 novembre, che lo vestirà di rosso per la prima volta.

Bastianini nel team Ducati factory

Una situazione sul filo del rasoio per Enea Bastianini, nel mezzo tra gli interessi personali e quelli del team factory. Per aggiudicarsi il podio iridato basterebbe chiudere davanti ad Aleix Espargarò che lo precede di un solo punto. “A volte bisogna pensare anche al futuro perché per me è importante arrivare in Ducati in una buona situazione“, ha ammesso il pilota romagnolo. “Sono felice se Pecco vincerà il titolo perché per il prossimo anno è una buona motivazione per me“. Ovviamente una sua vittoria qui a Valencia sarebbe un bel favore per la causa Ducati, a Fabio Quartararo servirebbe il primo posto e attendere uno “scivolone” di Bagnaia. Ipotesi poco plausibile, ma il timore di uno scenario surreale è sempre dietro l’angolo di curva. Il compito del ‘Bestia’ è non mettere il bastone tra le ruote a Pecco e lasciare che il destino faccia il suo regolare corso. Da martedì si ritroveranno spalla a spalla non solo in pista, ma anche ai box.

‘Bestia’ attacca il podio finale della MotoGP

Martedì si volta pagina, al di là del risultato finale. Enea Bastianini metterà per la prima volta piede nel box Ducati factory, un’atmosfera positiva è fondamentale per una decisa e serena partenza. “Sarà sicuramente difficile all’inizio, devo cercare di capire come si lavora in una squadra ufficiale. Ma sono rilassato“, ha detto il 24enne romagnolo. L’obiettivo è arrivarci con un terzo posto in classifica MotoGP. “Sarebbe la ciliegina sulla torta per chiudere nel migliore dei modi questa stagione. Ma se non ce la faremo, penso comunque che abbiamo fatto un buon lavoro“. Sicuramente ha commesso qualche sbavatura nel corso dell’anno, ma non bisogna dimenticare che si tratta del suo secondo anno in classe regina. Le quattro vittorie hanno superato ogni aspettativa e gli hanno fatto guadagnare la promozione nel team factory. “La squadra ufficiale sarà sicuramente più metodica e seria, ma non credo che un pizzico di leggerezza faccia male“.

Foto: MotoGP.com