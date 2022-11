Moto3 Valencia, Prove 1: primo ‘canestro’ per Guevara, Foggia 6°

Giocatore di basket d’eccezione prima del GP, per poi iniziare subito a fare sul serio. Izan Guevara è già campione Moto3 2022, ma non per questo rallenta la sua marcia trionfale. L’alfiere Aspar Team scatta a Valencia con il tempo di riferimento nelle prime prove libere del weekend, precedendo gli esordienti Diogo Moreira e Daniel Holgado. Dennis Foggia 6° e miglior italiano, c’è un podio iridato da blindare prima del salto in Moto2. Ecco com’è andata, ricordando gli orari del GP.

Debutti e ritorni

Ci sono due volti nuovi per questo round a Valencia. L’italiano Filippo Farioli (la nostra intervista), eccezionalmente terzo pilota Aspar Team prima del debutto nel 2023 con KTM Tech3. C’è poi lo spagnolo David Almansa, con il suo MIR Racing Team appoggiato a BOE Motorsports per questa prima wild card mondiale. In azione anche David Salvador, in questo caso con MTA da sostituto di Stefano Nepa, infortunatosi nell’importante incidente in Malesia. Alla vigilia delle prime prove libere è stata resa nota anche l’entry list per la prossima stagione, ecco l’elenco dei nomi.

Prove Libere 1

La Moto3 è l’unica categoria in cui il campione del mondo è già certo da svariate gare. Izan Guevara però vorrà chiudere al meglio l’avventura in questa categoria prima del salto in Moto2. Così come Sergio Garcia, che punta al vice-campionato, e Dennis Foggia, che deve guardarsi dalla ‘minaccia’ Ayumu Sasaki per il 3° posto iridato. Apertissima poi anche la battaglia tra gli esordienti: Diogo Moreira, Daniel Holgado e David Muñoz (con 7 GP di ritardo!) sono i candidati rimasti. Proprio due di questi però sono i primi incidentati del weekend, ovvero Moreira e Muñoz. Ci si attende una penalità per il brasiliano, caduto in regime di bandiera gialla proprio nel punto (curva Nieto) in cui poco prima era scivolato lo spagnolo. Intanto proprio alla fine ci pensa il campione 2022 Guevara, che piazza il miglior crono di riferimento davanti a due esordienti ed a Sasaki, 6° Foggia.

La classifica

Foto: motogp.com