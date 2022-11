Valencia GP, l’ultimo ballo dei debuttanti: chi sono i top Moto2 e Moto3?

Siamo ormai prossimi al GP di Valencia, ultimo atto della stagione 2022. In MotoGP Marco Bezzecchi è già il miglior esordiente dell’anno, in Moto2 e Moto3 il nome è ancora tutto da decidere. Lotta a due in classe intermedia, “triello” per quanto riguarda l’entry class del Motomondiale. Non senza sorprese, visto che in entrambi i casi i ‘debuttanti ritardatari’ sono ancora in piena competizione per assicurarsi il premio. Oltre ad un non-spagnolo che ha già messo qualche mattoncino storico per la sua nazionalità e che punta a passo di marcia a questo riconoscimento in classe minore. Vediamo com’è la situazione prima della tappa conclusiva al Ricardo Tormo.

Moto2, talenti a confronto

Duello tutto spagnolo in vetta alla classifica degli esordienti, tutti gli altri sono lontanissimi. Ma se uno dei due nomi era il grande atteso, il secondo è stato la sorpresa della stagione. Pedro Acosta arrivava da campione Moto3 in carica, ovviamente aveva già calamitato tutta l’attenzione in questo passaggio di categoria. Lo Squalo di Mazarron ha praticamente comandato per tutto l’anno, finché non è arrivato Alonso Lopez di prepotenza. Il sorpasso c’è stato in occasione del GP in Malesia, quando l’alfiere Speed Up/Boscoscuro ha preso le redini della classifica con 3,5 punti di margine sul connazionale. Niente male per un pilota che ha iniziato con 7 GP di ritardo, ingaggiato in corsa come sostituto fino a fine anno. Una bella battaglia finale tra due talenti che hanno già detto la loro nella categoria. Due vittorie ed altri due podi per Acosta, due successi ed altri tre podi per Lopez.

Moto3, Brasile contro Spagna

In classe minore invece la questione non si concentra esclusivamente nella penisola iberica. In testa infatti c’è il piccolo brasiliano già capace di scrivere pezzi di storia per il suo paese nelle due ruote. Diogo Moreira comanda la classifica degli esordienti con 7 punti di margine su Daniel Holgado e 20 lunghezze su David Muñoz. Proprio quel pilota che, per limiti d’età, ha potuto debuttare nel Mondiale solamente dopo 7 GP! Per lui già due piazzamenti sul podio, uno in più di Holgado, mentre Moreira a volte ci è arrivato vicino, ma ancora non ha messo a referto una top 3. Dalla parte dell’aspirante erede di Barros però c’è la maggiore costanza mostrata finora rispetto ai due rivali, ma tutto si deciderà appunto a Valencia. Moreira è a quota 104 punti, 97 per Holgado, 84 per Muñoz, un’ultima gara per decidere il miglior debuttante.

Foto: motogp.com