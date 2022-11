MotoGP, Moto2, Moto3: tutti i nomi al via per la stagione 2023

La MotoGP per la prossima stagione era già al completo da un po’. Mancava qualche nome in Moto2 e Moto3, o meglio mancava l’ufficialità, visto che c’erano pochi dubbi. Nella categoria intermedia spicca la presenza di Alonso Lopez, confermato quindi in Speed Up/Boscoscuro dopo la mezza stagione stellare, infine Joe Roberts rimarrà in Italtrans. In classe minore c’è Ana Carrasco sempre con BOE Motorsports, confermato poi l’addio di QJMotor Avintia Racing, con cui quest’anno hanno corso tre ragazzi italiani. Matteo Bertelle, fuori causa da metà stagione per infortunio, farà parte della già annunciata line-up di Snipers Team. Per il suo sostituto Nicola Carraro e per Elia Bartolini invece non c’è più spazio. Ecco tutti i nomi ufficializzati per il prossimo mondiale.

MotoGP

Monster Energy Yamaha: Fabio Quartararo – Franco Morbidelli

Repsol Honda: Marc Márquez – Joan Mir

LCR Honda: Alex Rins – Takaaki Nakagami

Red Bull KTM Factory: Brad Binder – Jack Miller

GasGas Tech3 Factory Racing Team: Pol Espargaró – Augusto Fernández

Aprilia Factory Racing Team: Aleix Espargaró – Maverick Viñales

RNF Aprilia: Miguel Oliveira – Raúl Fernández

Ducati Team: Pecco Bagnaia – Enea Bastianini

Pramac Racing: Johann Zarco – Jorge Martín

Gresini Racing: Fabio Di Giannantonio – Alex Márquez

VR46 Racing Team: Marco Bezzecchi – Luca Marini

Moto2

Honda Team Asia: Ai Ogura-Somkiat Chantra

Red Bull KTM Ajo: Pedro Acosta-Albert Arenas

Pons Racing: Aron Canet-Sergio García

Fantic Motor: Celestino Vietti-Niccolò Antonelli

Mandalika SAG Team: Bo Bendsneyder-Lorenzo Dalla Porta

MV Agusta Forward Racing: Marcos Ramírez-Alex Escrig

Gresini Racing: Filip Salac-Jeremy Alcoba

RW Racing GP: Barry Baltus-Zonta van den Goobergh

American Racing Team: Sean Dylan Kelly-Rory Skinner

Husqvarna Intact GP: Darryn Binder-Lukas Tulovic

Yamaha VR46 Master Camp: Kohta Nozane-Manuel Gonzalez

GasGas Aspar Team: Jake Dixon-Izan Guevara

Marc VDS Racing Team: Tony Arbolino-Sam Lowes

Italtrans Racing Team: Dennis Foggia-Joe Roberts

Speed Up: Fermín Aldeguer-Alonso López

Moto3

GasGas Aspar Team: Ryusei Yamanaka-David Alonso

Leopard Racing: Tatsuki Suzuki-Jaume Masiá

Snipers Team: Matteo Bertelle-Romano Fenati

Red Bull KTM Ajo: Deniz Öncü-José Antonio Rueda

Red Bull KTM Tech3: Daniel Holgado-Filippo Farioli

SIC58 Squadra Corse: Riccardo Rossi-Kaito Toba

CFMoto PrüstelGP: Xavi Artigas-Joel Kelso

MTA Team: Stefano Nepa-Ivan Ortolá

Honda Team Asia: Mario Suryo Aji-Taiyo Furusato

Husqvarna Intact GP: Ayumu Sasaki-Collin Veijer

CIP-Green Power: Lorenzo Fellon-David Salvador

MT Helmets-MSi: Diogo Moreira-Syarifuddin Azman

BOE Motorsports: David Muñoz-Ana Carrasco

VisionTrack Racing Team: Scott Ogden-Joshua Whatley