Moto2, può succedere di tutto: Fernandez vs Ogura, incroci Mondiali

Il GP di Valencia sarà determinante non solo per la MotoGP. In Moto2 anzi la battaglia tra Augusto Fernandez ed Ai Ogura è ancora più serrata. Solo 9,5 punti dividono i due aspiranti alla corona 2022, sarà quindi un ultimo GP ad alta tensione. Gli stravolgimenti degli ultimi round hanno già mostrato come entrambi abbiano avvertito la pressione del momento, ma al Ricardo Tormo non saranno ammessi errori. Fernandez comanda e Ogura insegue, ma può ancora succedere di tutto.

GP Valencia, i precedenti determinanti in Moto2

Moto2, la Spagna o la storia?

Due piloti eredi di due tradizioni vincenti nel motociclismo, ma solo per uno sarebbe “la prima volta”. Per Ai Ogura infatti c’è anche il peso della storia, visto che sarebbe il primo giapponese a trionfare in Moto2. Nonché il primo pilota giapponese sul tetto del mondo dalla stagione 250cc 2009, l’anno di gloria di Hiroshi Aoyama, proprio il team manager della squadra per cui corre il talento del Sol Levante. Augusto Fernandez invece sarebbe l’ultimo campione di una nazione che ormai sforna talenti a raffica nelle due ruote. Ci ha messo un po’ ad ingranare a livello mondiale, ma ora è definitivamente sbocciato sotto la guida di Aki Ajo, uno che di piloti veloci se ne intende.

Moto2, la sfida tra Spagna e Giappone

Ogura insegue

La grossa occasione sprecata in Malesia, il suo primo vero errore in questa stagione 2022, potrebbe essere determinante in ottica mondiale. Era passato al comando, ora invece Ogura è tornato ad inseguire e non si prospetta una sfida semplice. Anche perché Fernandez gioca pure in casa… Servirà il fine settimana perfetto per il pupillo di Aoyama, ma dovrà sempre guardare ciò che fa l’avversario. Ad esempio la vittoria, ovvero lo scenario migliore per Ogura, non basterebbe se ci fosse anche Fernandez sul podio. Per puntare al titolo Moto2, il suo peggior risultato in gara poi dev’essere un sesto posto, con il rivale fuori dai punti. Oltre a queste due possibilità, vediamo le altre.

– Ogura è 2°, Fernandez fa 6° o peggio

– Ogura è 3°, Fernandez fa 10° o peggio

– Ogura è 4°, Fernandez fa 13° o peggio

– Ogura è 5°, Fernandez fa 15° o peggio

Fernandez in vantaggio

Il pilota #37 arriva al round conclusivo, oltretutto in casa, da capoclassifica. Può anche permettersi di non prendere punti in gara, ma deve aspettarsi il disastro da Ai Ogura, che deve chiudere l’ultimo GP dal 7° posto in giù. Lo scenario migliore per lo spagnolo invece sarebbe un qualunque gradino del podio, a questo punto non importerebbe il risultato del rivale giapponese. Non basta, c’è anche la ‘zona intermedia’ per decidere in favore del pilota KTM Ajo. Calcoli e soprattutto nervi saldi in vista di quest’ultimo decisivo evento per il titolo Moto2.

– Fernandez chiude 4°-5°, Ogura non vince

– Fernandez chiude dal 6° al 9° posto, Ogura fa 3° o peggio

– Fernandez chiude dal 10° al 12° posto, Ogura è giù dal podio

– Fernandez chiude 13° o 14°, Ogura fa 5° o peggio

– Fernandez chiude 15°, Ogura fa 6° o peggio

Foto: motogp.com