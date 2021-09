MotoE Misano, Prove 2: miglior tempo di Miquel Pons sul bagnato

Secondo turno (bagnato) di libere con il rookie Miquel Pons in vetta alla classifica. Tris spagnolo con Jordi Torres e Fermín Aldeguer, 8° Zaccone.

Pomeriggio piovoso chiuso con un esordiente in testa alla classifica dei tempi. Miquel Pons mette il suo sigillo nel secondo turno di libere, precedendo il campione in carica Jordi Torres e Fermín Aldeguer, una top 3 tutta spagnola al Misano World Circuit. Il leader MotoE Alessandro Zaccone chiude con l’ottavo miglior crono, classifica combinata che chiaramente rimane la stessa nelle FP1 (qui la cronaca). Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 2

Situazione meteo drasticamente differente rispetto a quanto trovato al mattino presto dai ragazzi della classe elettrica. La pioggia ha fatto la sua comparsa da ore sul Misano World Circuit, comincia quindi sul bagnato la seconda sessione di libere del venerdì. Ricordiamo un annuncio arrivato oggi per quanto riguarda uno dei piloti, ovvero Alessandro Zaccone, che l’anno prossimo debutterà in Moto2 (qui i dettagli). Queste condizioni differenti premiano in particolare un esordiente: Miquel Pons infatti si porta presto al comando, tenendo la posizione fino alla bandiera a scacchi. Segue il campione uscente Jordi Torres, terza piazza per il rookie e fresco Campione Europeo Moto2 Fermín Aldeguer.

La classifica

Foto: motogp.com