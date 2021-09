MotoE Misano, Prove 1: Eric Granado in evidenza, 3° Zaccone

Eric Granado inizia al meglio l'ultimo round MotoE dell'anno. Miglior crono sul campione 2020 Jordi Torres e l'attuale leader Alessandro Zaccone.

Scatta l’ultimo evento MotoE di questa stagione 2021, chi sarà il nuovo campione? Intanto però si comincia dalle prime prove libere al Misano World Circuit, con Eric Granado in vetta alla classifica dei tempi. Risalito in seconda piazza in classifica generale, il pilota One Energy Racing inizia a mandare segnali da subito, ma ad appena 9o millesimi si piazza il vincitore della Coppa del Mondo 2020 Jordi Torres. Terza piazza per l’attuale leader in campionato e pilota da battere, Alessandro Zaccone, a circa tre decimi dal pilota brasiliano in testa. Tutti gli orari dell’evento.

Prove libere 1

È la classe elettrica ad aprire ufficialmente il Gran Premio di San Marino, come detto nientemeno che l’atto conclusivo della terza stagione di questo campionato. Splende il sole sul Misano World Circuit, temperature tra i 22 ed i 23° C accolgono i piloti protagonisti, che ci mettono un po’ a scendere in pista. Il campione in carica Torres ed il rookie Iwema infine sono i primi a guadagnare la pista, seguiti via via da tutti gli altri. Con la partenza ritardata riusciamo ad assistere ad un assalto al miglior crono fino alla bandiera a scacchi: è Eric Granado l’autore del tempo di riferimento in questa prima sessione a Misano. Seguono il vincitore 2020 Jordi Torres e l’attuale leader di categoria Alessandro Zaccone.

La classifica

Foto: motogp.com