MotoE: Ducati V21L, Torres e Herrera, le scommesse Aspar Team 2023

La griglia MotoE 2023 ormai formata ora si presenta. Dopo Gresini e SIC58 è la volta del Openbank Aspar Team, al via con una formazione rinnovata a metà. Accanto alla confermata Maria Herrera arriva, anzi ritorna Jordi Torres, bicampione di categoria e ‘vecchia conoscenza’ della squadra, ma in Moto2. Ora conosciamo anche la colorazione delle loro Ducati V21L, la grande novità del Mondiale MotoE 2023. Giusto in tempo per la prima presa di contatto, i primi test ufficiali in programma dal 6 all’8 marzo a Jerez.

Motivazione alle stelle per Maria Herrera, pur conscia dell’anno ricco di novità ed incognite. “Sarà un anno di apprendimento per tutti, ma sono certa che sarà un cambio positivo per me” ha sottolineato la 26enne di Toledo. “Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con il team a Jerez, sono curiosa di conoscere questo prototipo.” Sulla stessa linea anche Jordi Torres, curioso di conoscere la V21L e determinato a fare bene in questa nuova annata MotoE. “Ducati è cresciuta tanto a livello di tecnologia” ha aggiunto il 35enne di Rubí. “Dovremo conoscerla bene e capire come portarla in alto.”

Una nuova era che porta con sé una rinnovata sfida per Aspar Team. Dopo i successi in Moto3 (la tripla corona nel 2022), è inevitabile sottolineare come voglia arrivare molto in alto anche nel Mondiale elettrico. “Puntiamo nuovamente su Maria Herrera ed accogliamo a braccia aperte Jordi Torres, un campione MotoE che in squadra conosciamo molto bene” ha dichiarato Jorge ‘Aspar’ Martinez. “Speriamo di ottenere ottimi risultati in questa stagione, al via la prossima settimana con i test a Jerez.”