Sic58 Squadra Corse e Misano World Circuit pronti per nuove sfide

La Sic58 ed il Misano World Circuit sono sempre più uniti e ormai sembrano una grande famiglia. Condividono la passione per le corse, la voglia di emergere ma anche la stessa filosofia che mette l’uomo, la persona, al centro. E’ così durante la presentazione congiunta del team e dei programmi del circuito, è stato dato spazio veramente a tutti: dagli sponsor ai meccanici, dai piloti ai dirigenti. La Sic58 ha presentato i programmi, i partners, i piloti, le moto e lo staff. Il MWC ha illustrato il calendario gare e gli interventi di restyling previsti nei prossimi mesi.

Misano World Circuit

La mattinata si è aperta con l’intervento di Luca Colaiacovo, Presidente della Santa Monica SpA, del Sindaco di Misano Fabrizio Piccioni e del presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli che ha annunciato una una bella sorpresa. Il Misano World Circuit riceverà il il Premio Ambiente FMI 2022 assegnato dalla Commissione Ambiente FMI per l’impegno e l’attenzione ai temi ambientali dimostrata con vari iniziative, tra cui CIV Green 2021 di compensazione dell’intera produzione di CO 2 del campionato CIV 2021.

Nel 2022 si sono registrate oltre 700mila le presenze in circuito e quest’anno potranno essere di più con un programma ricco di eventi come ci aveva già in parte anticipato il Managing Director Andrea Albani (leggi qui). Per il resto la prevendita dei biglietti per i grandi eventi va a gonfie vele. A livello strutturale sarà potenziata soprattutto l’area commerciale e quella del ristorante.

Sic58 Squadra Corse

La Sic58 Squadra Corse ha una gran voglia di emergere dopo un 2022 al di sotto delle aspettative. Il team punta deciso ai vertici sia in Moto 3 con Riccardo Rossi e Kaito Toba che nella MotoE con Kevin Zannoni e Kevin Manfredi. Non parteciperà più al CEV per riservare tutte le proprie energie al Motomondiale. Per la prima volta avrà due piloti nel campionato riservato alle elettriche in un anno particolare, con le nuove Ducati. Paolo Simoncelli ha chiamato sul palco tutti gli sponsor del team ringraziandoli uno ad uno, i collaboratori, i piloti ed meccanici tra cui Sanzio Raffaelli, il mitico “Malabrugola” che va in pensione ed a cui è stato regalato un casco replica del Sic. Sanzio ha ricordato gli anni trascorsi assieme a Marco Simoncelli, sempre nel cuore di tutti.