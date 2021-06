Moto3: Snipers Team, addio a Salac. Ad Assen arriva Alberto Surra

Snipers Team e Filip Salac, il rapporto di collaborazione si è concluso. C'è già il sostituto: dal GP ad Assen ecco Alberto Surra, in arrivo dal CIV Moto3.

Arriva un cambio di line-up in corsa nello Snipers Team. I Cecchini infatti hanno annunciato l’interruzione del rapporto di collaborazione con il pilota ceco Filip Salac. Alla vigilia delle prime libere Moto3 ad Assen arriva questa svolta, a pochi giorni dalla prima emozionante pole mondiale insieme ed a pochi GP dal primo podio. Ma c’è subito il sostituto, saranno sempre due i ragazzi per l’evento di questo weekend. A partire da questo GP, accanto a Migno arriva Alberto Surra, pilota quest’anno nel CIV di categoria con il team Bardhal VR46 Riders Academy. A referto una wild card al Mugello in cui ha ben figurato, prima di uno sfortunato incidente in gara.

“Il Team Snipers comunica ufficialmente la cessazione del rapporto professionale con il pilota Filip Salac. Le parti decidono di comune accordo di non proseguire insieme per la stagione 2021. Il Team è grato al pilota ceco per i risultati e le emozioni provate in questi due anni insieme. Auguriamo a Filip un grande avvenire per la sua carriera.” Questa la nota pubblicata dalla squadra alla vigilia delle prime prove libere ad Assen. Con Mirko Cecchini che dà il benvenuto al suo nuovo pilota. “Gli daremo tutto il supporto per crescere ulteriormente e fare esperienza. È un talento che si è giocato il titolo Moto3 CIV dello scorso anno fino all’ultimo con ottime capacità.”

Certamente non manca la soddisfazione da parte di Alberto Surra, che da questo GP approda nel Mondiale Moto3. “Sono molto contento di questa opportunità che mi ha dato il Team Snipers” ha dichiarato. “Sono molto emozionato perché non sono mai uscito fuori dal territorio italiano, se non con i test della 600 fatti con VR46. Spero di vivere questo mio sogno al meglio possibile. Ringrazio tutti Mirko, gli Snipers e l’Academy per questa possibilità.”