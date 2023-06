Moto3 Sachsenring, Prove 1: cade Fenati, tre italiani in top 14

Si inizia al Sachsenring con Ayumu Sasaki che detta il passo su Deniz Oncu. Primo turno di prove che si chiude con il miglior tempo dell’alfiere Intact GP, squadra che vuole ben figurare nel suo evento di casa. Alterne fortune invece per i ragazzi italiani in questa prima sessione: registriamo la scivolata di Fenati, mentre Nepa, Bertelle e Migno si piazzano provvisoriamente in top 14. Ecco com’è andato questo inizio sul tracciato sassone.

Ritorni, assenze, debutti

Si rivede David Munoz, pur ancora in stampelle, ma eccolo per la prima volta dall’infortunio a Jerez. Il controllo medico gli ha dato l’idoneità con riserva, serviranno ulteriori esami dopo queste prime prove al Sachsenring per valutare la sua situazione. Come si ipotizzava, è sempre assente Lorenzo Fellon, che ha un lungo recupero alla spalla operata e viene nuovamente sostituito da Andrea Migno. Fuori causa anche Syarifuddin Azman dopo il pauroso volo al Mugello, al suo posto ecco l’occasione del debutto per Danial Syahmi Shahril. Ritorna in Moto3 Adrian Fernandez, chiamato da Leopard Racing per l’infortunato Tatsuki Suzuki sia per il Sachsenring che per il GP Assen della prossima settimana. Infine c’è l’interessante esordio di Tatchakorn Buasri, wild card e terza punta di Honda Team Asia.

Prove 1, scivola Fenati

Come si presentano i nostri? Difficile da dire dopo alcune pesanti sanzioni che hanno alterato il GP d’Italia (l’amaro commento del boss MTA Tonucci), ma possiamo dire che Riccardo Rossi, Stefano Nepa e Matteo Bertelle si sono decisamente ben comportati al Mugello. Al Sachsenring un altro passo avanti? Si riparte intanto da un’altra vittoria di Daniel Holgado che, con un’incredibile zampata al fotofinish, ha privato ancora Deniz Oncu della prima agognata vittoria mondiale. Proprio lui è ripartito a tutto gas, a caccia di un altro solido GP che gli permetta il passo in più, ma occhio anche ad Ayumu Sasaki, pure lui subito protagonista in questa sessione sulla pista tedesca. Infatti sarà proprio il pilota Intact GP a piazzarsi davanti a tutti, con il leader Moto3 Holgado in P6. A referto un incidente per Romano Fenati, apparso piuttosto stizzito dopo il lungo alla curva 8 con scivolata finale nella ghiaia.

La classifica

