Moto3 Qatar, Prove 1: scatto di Dennis Foggia, 1-2 Italia con Migno

Le prime libere Moto3 iniziano con l’acuto del pilota considerato il maggior favorito per il 2022. Dennis Foggia riprende da dove si era fermato nei test, mettendo a referto il miglior crono in apertura di GP del Qatar e con un nettissimo margine sui rivali. Il secondo è Andrea Migno, staccato di oltre nove decimi, divario che va già oltre il secondo con Carlos Tatay in terza piazza. È iniziato ufficialmente il nuovo anno mondiale, nel pomeriggio italiano seguirà la seconda sessione di giornata: qui tutti gli orari.

Prove 1

Scatta ufficialmente il primo turno di libere della stagione 2022. In primis con tanti rookie al via, compresi gli italiani Elia Bartolini e Matteo Bertelle, assente invece Taiyo Furusato per un recente infortunio. Esordio pure per tre squadre: MTA Racing (Nepa-Ortolá), VisionTrack HRT di Michael Laverty e Taylor Mackenzie (Ogden-Whatley), MT Helmets-MSi (Yamanaka-Moreira). Ricordiamo anche un nuovo marchio per la categoria, ovvero CFMoto (legato a KTM), in accordo con PrüstelGP, che ora ha nelle sue file Thomas Lüthi come direttore sportivo. Da segnalare infine un ritorno rosa, quello di Ana Carrasco, al via coi colori BOE accanto a Gerard Riu, sostituto dell’ancora 15enne David Muñoz. Per quanto riguarda i tempi, iniziano al meglio i nostri portacolori più esperti: Dennis Foggia, osservato speciale per i piloti MotoGP, piazza la zampata e chiude in vetta, ma è doppietta tricolore con Andrea Migno, anche se staccato di quasi un secondo…

La classifica

Foto: Leopard Racing