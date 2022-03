Elia Bartolini è italiano ma per il sito MotoGP è di San Marino

Un pilota sammarinese in Moto3? No, forse in futuro. Il sito della MotoGP indica Elia Bartolini, portacolori della VR46, come pilota di San Marino invece è italiano, di Sarsina nell’entroterra forlivese. Si tratta semplicemente di un errore.

“Sono italiano al 100% – afferma Elia Bartolini – e non vedo l’ora di scendere in pista”.

Dopo alcune wild card e tre sostituzioni, è alla sua prima stagione effettiva nel Mondiale Moto3. In passato ha già conquistato 3 punti iridati ed appare come uno tra i giovani più promettenti della categoria.

Alla partenza per Losail non nasconde la sua emozione.

“La stagione è alle porte. Sono molto carico a livello mentale. Nei test a Portiamo siamo andati bene. Ho lavorato molto da solo con metodo, ho usato molto le gomme dure, fatto turni lunghi, ho migliorato tanto il mio passo. Il tempo sul giro non siamo riusciti a farlo perché c’era molto vento e per un insieme di fattori in ogni caso mi sento molto bene, determinato e pronto per questa mia prima stagione completa nel Mondiale Moto3″

Obbiettivo?

“Andare forte da rookie, essere uno tra gli esordienti più veloci e crescere costantemente nel corso della stagione. Il mio obbiettivo per il 2022 è riuscire ad arrivare alle posizioni che contano veramente”.

