Moto3/125cc: due vittorie e sette podi, i precedenti italiani a Losail

In Qatar i piloti italiani vantano vari podi, ma due sole vittorie dal 2004. Verrà interrotto il digiuno? Rivediamo intanto i precedenti.

Siamo ormai prossimi al primo Gran Premio del 2022, di scena tra pochi giorni in Qatar (qui gli orari). Con il sensazionale Pedro Acosta già migrato in Moto2, la Moto3 cerca il suo nuovo campione. Ma di questo si parlerà molto più avanti, ora è tempo di aprire le danze ed iniziare a vedere quali sono i valori in pista. Per i nostri colori, occhi puntati in primis sul vice-campione in carica Dennis Foggia e su Andrea Migno, ma sono certo ben accette eventuali sorprese. Non sarebbe male partire col piede giusto a Losail, pista sulla quale da tempo manca un vincitore italiano. Anzi, in tutta la storia di questo “giovane” GP ce ne sono stati solo due.

Il Gran Premio del Qatar viene disputato ininterrottamente dal 2004, con una doppia edizione l’anno scorso a causa della pandemia. Ma la situazione non cambia: è nel 2009 che Andrea Iannone piazza la zampata vincente, conquistando la prima vittoria tricolore nella categoria (l’allora 125cc) sul tracciato qatariota. Il 2016 è stato ancora meglio, gli italiani in Moto3 si sono fatti proprio sentire: top 6 composta da ben cinque nostri ragazzi, l’eccezione è Brad Binder col 2° posto al traguardo. Vince Niccolò Antonelli al fotofinish per soli 7 millesimi, terzo è Pecco Bagnaia, seguono Romano Fenati, Enea Bastianini e Nicolò Bulega.

Nelle altre edizioni comunque non mancano alcuni piazzamenti sul podio. Ricordiamo nel 2004 il secondo posto del poi campione Andrea Dovizioso, l’anno dopo c’è il 3° posto di Marco Simoncelli. La “pausa” si interrompe nel 2012 con la P2 messa a referto da Romano Fenati, ma dovremo poi aspettare fino al 2015 per avere un nuovo guizzo tricolore. Si tratta di Enea Bastianini, giunto secondo al traguardo. C’è il 2016 già citato, poi balzo in avanti fino al 2018 con Lorenzo Dalla Porta 3°, trasformandolo in P2 l’anno successivo, la sua stagione da campione. L’ultimo podio tricolore è arrivato l’anno scorso ma nel GP di Doha, una terza piazza firmata Niccolò Antonelli.

Foto: motogp.com