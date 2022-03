Tom Sykes al via del BSB con PBM Ducati: è ufficiale

L’annuncio, atteso da un paio di mesi a questa parte, è arrivato. In data odierna il Paul Bird Motorsport (PBM) ha comunicato l’ingaggio di Tom Sykes per la stagione 2022 del British Superbike. Il Campione del Mondo 2013 affiancherà il riconfermato Josh Brookes (Campione BSB 2015-2020) in sella ad una Panigale V4 R iscritta sotto le insegne MCE Ducati.

IL RITORNO DI SYKES

Formatosi agonisticamente proprio nel BSB, Tom Sykes farà il suo ritorno nella serie dove ha difeso i colori nel recente passato di svariate squadre. Tra queste proprio la struttura di Paul Bird, che lo ha accolto in tre distinte occasioni in carriera. Sotto le insegne Stobart Honda, successivamente nel Mondiale Superbike con il team ufficiale Kawasaki fino al 2011, vincendo oltretutto da wild card la tappa del BSB di Brands Hatch nel 2010.

LE PAROLE DI TOM #66

“Sono molto emozionato e motivato per questa grande opportunità di correre nel BSB con PBM“, ha ammesso Tom Sykes. “Parlando di campionati nazionali, non c’è niente di meglio. Il livello è molto alto e c’è una grande quantità di talento tra i piloti in pista. Tornare con PBM inoltre è fantastico, ho già corso con loro nel BSB e nel Mondiale, pertanto so benissimo che hanno tutto il pedigree per questa sfida. Sarò per la prima volta in sella ad una Ducati e questo aggiunge ancor più motivazioni da parte mia. Correre inoltre davanti al pubblico di casa mi rende davvero felice“.

PROSSIMO AL PRIMO TEST

Tom Sykes proverà la Ducati Panigale V4 R nei prossimi giorni a Misano Adriatico in occasione dei Test organizzati dalla stessa casa di Bologna. Per la prima uscita “ufficiale” del rinnovato team MCE Ducati bisognerà invece attendere fine mese per la sessione di prove ufficiali in programma a Snetterton (26-27 marzo).