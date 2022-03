MotoGP GP Qatar, si parte: tutti gli orari TV e streaming

Archiviata la giornata mediatica di apertura del Mondiale, ora si fa davvero sul serio. Scatta il 2022 con i primi turni di prove libere delle tre categorie del Campionato del Mondo. Grande curiosità riguardo i valori che vedremo in azione, tra una top class molto simile ad una Moto2 con Acosta da osservare, finendo con la Moto3 e le speranze tricolori riposte in Foggia. Di seguito tutti gli orari TV del Gran Premio del Qatar: diretta integrale garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece saranno visibili le qualifiche e le gare delle tre categorie, ma solo in differita.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1

La programmazione Sky Sport

Venerdì 4 marzo

9:50-10:30 Moto3 Prove Libere 1

10:45-11:25 Moto2 Prove Libere 1

11:40-12:25 MotoGP Prove Libere 1

14:10-14:50 Moto3 Prove Libere 2

15:05-15:45 Moto2 Prove Libere 2

16:00-16:45 MotoGP Prove Libere 2

Sabato 5 marzo

9:25-10:05 Moto3 Prove Libere 3

10:20-11:00 Moto2 Prove Libere 3

11:15-12:00 MotoGP Prove Libere 3

13:30-14:10 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:25-15:05 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:20-15:50 MotoGP Prove Libere 4

16:00-16:40 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

17:45 Conferenza stampa

Domenica 6 marzo

11:00-11:10 Moto3 Warm Up

11:20-11:30 Moto2 Warm Up

11:40-12:00 MotoGP Warm Up

13:00 Moto3 Gara

14:20 Moto2 Gara

16:00 MotoGP Gara

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1

Foto: motogp.com