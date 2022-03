Superbike, Toprak Razgtalioglu che numeri nei test di Aragon!

Toprak Razgatlioglu è già in forma Mondiale. Nei test Superbike al Motorland Aragon il turco ha girato in 1’49″746, suo primato personale e miglior risultato che un pilota Yamaha abbia mai ottenuto su quel tracciato dove la YZF-R1 si è trovata spesso in difficoltà. Il primato della pista appartiene a Jonathan Rea (Kawasaki) con 1’49″620. Toprak è quindi piombato ad un soffio dal Cannibale, sfruttando le condizioni meteo pressochè perfette: gran sole e temperatura sui 20 °C

Bene anche Garrett Gerloff

In questa tappa erano presenti unicamente team Yamaha, per un totale di cinque piloti in pista. Mancando il confronto diretto con Kawasaki e Ducati è impossibile farsi un’idea del potenziale del binomio campione in carica Superbike. Oltre a Toprak ha girato molto forte anche Garrett Gerloff, che ha la moto ufficiale ma gestita dalla satellite GRT: 1’49″820, con 106 giri all’attivo in due giornate, contro 110 inanellati dal turco. Andrea Locatelli, con l’altra Yamaha del team ufficiale, ha fatto 1’50″021, con 115 tornate all’attivo. Più lento invece il giapponese Kotha Nozane, 1’51″238 (90 giri). Era presente anche Gil Motorsport con Christiphe Ponsson che si è fermato a 1’52″341 (84 giri).

Toprak salta Misano

Ben più intrigante sarà la prossima tornata di test prevista a Misano il 15-17 di questo mese. Ci saranno Ducati e BMW, ma non Toprak perchè la Yamaha ufficiale ha deciso di risparmiare sulle dieci giornate di prova concesse dal regolamento. Il numero 1 e Locatelli torneranno in scena a Barcellona, la settimana successiva. A Misano invece ci sarà Yamaha GRT con Gerloff e Nozane

