Moto3 Portimao-2, Prove 1: Primo colpo di Dennis Foggia, 6° Acosta

Penultimo round stagionale che inizia con Dennis Foggia in vetta nelle prime prove libere. Segue Stefano Nepa, Pedro Acosta chiude sesto.

Appuntamento a Portimao-2 che può essere determinante in ottica iridata. Dennis Foggia ed il leader Moto3 Pedro Acosta quindi sono gli osservati speciali, con l’italiano che piazza il primo acuto di giornata. La prima sessione di prove libere si chiude infatti nelle mani dell’alfiere Leopard, che ha preceduto il connazionale Stefano Nepa, ottimo secondo davanti a Filip Salac. Il rookie spagnolo di KTM Ajo realizza il sesto crono della sessione, sempre protagonista nelle zone alte. Il primo turno è andato, vedremo poi come si comporteranno i due aspiranti al titolo 2021. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 1

Da segnalare in primis ritorni, assenze, sostituzioni, annunci. Rientra Sergio García dopo i guai fisici, nuova occasione mondiale per Joel Kelso (Kofler è positivo) e Daniel Holgado (per lo squalificato Öncü). Non c’è invece la programmata wild card Mario Suryo Aji, infortunatosi durante la settimana e quindi impossibilitato a correre. Ma c’è anche l’annuncio della rivoluzione di PrüstelGP per il 2022, tra nuovi piloti, nuova moto e Lüthi in una nuova veste (qui i dettagli). Scatta invece un altro round della battaglia tra Acosta e Foggia (qui le combinazioni per il titolo), con entrambi protagonisti fin da subito in questa sessione. A referto gli incidenti di Rossi e Yamanaka, mentre infine è Dennis Foggia a piazzare la prima zampata in questo secondo evento a Portimao. Si va ben vedere anche Stefano Nepa secondo, con Filip Salac in terza posizione, mentre il leader iridato Pedro Acosta inizia con un sesto posto.

La classifica

Foto: motogp.com