Moto3: Acosta vs Foggia, fine dei giochi a Portimao? Le combinazioni

A Portimao Pedro Acosta ha il secondo match point mondiale. Dennis Foggia farà di tutto per ostacolarlo, ma servono 5 punti. Le combinazioni.

Due Gran Premi rimasti, una battaglia mondiale però che ancora non si è chiusa. Pedro Acosta e Dennis Foggia sono gli unici contendenti rimasti per la corona Moto3, con il rookie spagnolo però che arriva forte di 21 punti di vantaggio sul rivale. Il pilota italiano continua a crederci e farà di tutto per mantenere vivo il campionato fino a Valencia, ma a Portimao ci sarà il secondo match point per l’alfiere KTM Ajo. Bastano pochi punti per chiudere definitivamente i conti, ma sarà davvero una bella battaglia per riuscirci visti sia la grinta che il carattere di entrambi.

In breve, Acosta dovrà lasciare l’Autodromo do Algarve con almeno 26 punti di vantaggio sul pilota Leopard, quindi con 5 in più da guadagnare. Come può riuscirci? Il trionfo in gara per il rookie spagnolo è la prima combinazione, la più semplice per mettere il punto ad ogni questione. In caso di secondo posto invece Foggia non deve andare oltre la quarta piazza, la quinta se invece Acosta chiudesse terzo in gara. L’alfiere KTM Ajo sarebbe campione anche se 4° con Foggia 8°, oppure le rispettive P5 e P10 chiuderebbero i giochi con una gara d’anticipo.

Dal 6° al 10° per Acosta, bisogna sperare che l’italiano rimanga sempre fuori dalla top ten, nell’ordine dall’11^ alla 15^ piazza alla bandiera a scacchi. Serve infine un 11° posto per lo spagnolo ed uno zero per Foggia come ultima combinazione per dare il via alla festa mondiale. Ci riuscirà o dovremo aspettare Valencia? Ricordiamo che Pedro Acosta ha vinto il primo round stagionale a Portimao, ma si trova davanti anche un Dennis Foggia decisamente più carico rispetto alla prima parte di campionato. Il prossimo weekend parola alla pista, vedremo chi saprà gestire al meglio la situazione.

Foto: motogp.com