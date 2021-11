Moto3: Kofler positivo, c’è Joel Kelso per CIP nel GP a Portimao-2

Nuova occasione mondiale per Joel Kelso, al via con CIP a Portimao. Sostituisce ancora Kofler, fermato stavolta dalla positività al Covid-19.

Cambio di formazione a metà per il team CIP – Green Power verso il Gran Premio di Algarve. Maximilian Kofler non sarà a Portimao a causa della positività al Covid-19. Al suo posto c’è un volto già noto, ovvero il pilota CEV Moto3 Joel Kelso, che ha già sostituito il pilota austriaco per alcuni GP per infortunio. Oltre al fatto che l’interessante promessa australiana sarà al via l’anno prossimo in entry class proprio con questa stessa struttura, come ufficializzato di recente.

Un’altra occasione mondiale per il giovane pilota originario di Darwin, che ha decisamente bei ricordi dell’Autódromo do Algarve. Ricordiamo infatti che proprio lì quest’anno sono arrivati pole e primo trionfo nel Mondialino… Successo poi bissato a Misano, ma certo è un bel biglietto da visita verso questo appuntamento portoghese. Un’altra bella occasione, un nuovo ‘assaggio mondiale’ in attesa dell’esordio a tempo pieno nel 2022. Si vedrà poi per Valencia, CIP spera di recuperare Kofler per l’ultimo GP Moto3 insieme.