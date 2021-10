Altre due occasioni mondiali per Daniel Holgado. Il pilota spagnolo sarà a Misano ed a Portimao con Tech3 per lo squalificato Deniz Öncü.

Il team Tech3 Racing dovrà rinunciare a Deniz Öncü per gli appuntamenti a Misano-2 e Portimao-2. Lo ricordiamo, il giovane turco è stato sanzionato con due GP di stop dopo il pauroso incidente ad Austin. Ma la squadra di Hervé Poncharal avrà comunque due piloti: al suo posto ecco infatti Daniel Holgado, attuale leader nel CEV Moto3. Il ragazzino spagnolo debutterà a tempo pieno l’anno prossimo proprio con Tech3, ma arriva così una prima occasione per conoscere la moto e vestire i colori 2022. Un’altra opportunità dopo il debutto mondiale con CIP sempre da sostituto.

Il prossimo 21 novembre Holgado sarà chiamato a difendere la leadership e quindi a chiudere i conti nel Mondialino. Ma nel frattempo ha l’opportunità di accumulare maggiore esperienza in vista dell’esordio ufficiale nella stagione 2022. Classe 2005, originario di Alicante, l’attuale pilota GasGas Aspar Junior Team ha messo a referto una pole, quattro vittorie ed altri tre podi, comandando la classifica generale con un +26 su David Muñoz ed un +43 su Ivan Ortolá, gli unici due rivali rimasti. In Catalunya il suo debutto mondiale al posto dell’infortunato Kofler: in gara ha chiuso 15°, conquistando anche il suo primo punto iridato.