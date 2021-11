Sergio García torna in azione per il secondo GP dell'anno a Portimao. La lotta mondiale è andata, ma c'è sempre il podio iridato da mantenere.

Aspar Team al completo in occasione della replica all’Autódromo do Algarve di Portimao. Sergio García, assente per il GP dell’Emilia Romagna a causa di problemi fisici (un ematoma ad un rene dopo un incidente ad Austin), ritorna per il penultimo evento del 2021. Certo ormai la lotta per il Mondiale Moto3 è ufficialmente chiusa per lui, ma in questi ultimi due round cercherà sicuramente di conservare il podio iridato dietro ad Acosta ed a Foggia. Sarebbe un ottimo risultato per ripartire con rinnovata energia nel 2022, con gli obiettivi chiari.

“Gli ultimi controlli realizzati all’Ospedale IMED di Valencia sono andati molto bene. Sono certo di ricevere l’idoneità per correre in Portogallo.” Una bella notizia comunicata dallo stesso pilota di Burriana, carico per questo secondo evento dell’anno sulle montagne russe di Portimao. Con l’obiettivo anche di fare ben di più dell’ottavo posto messo a referto nell’appuntamento svolto ad aprile. “La fortuna non ci ha aiutato” ricorda Sergio García. Stavolta è più che determinato a tornare in aperta competizione per la zona podio.

Foto: Aspar Team