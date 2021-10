Moto3 Austin: Sergio García unfit dopo la caduta nelle FP1

GP delle Americhe concluso per Sergio García. La caduta nella prima sessione di libere ha lasciato conseguenze a livello fisico.

Si è concluso dopo i primi due turni di libere il GP delle Americhe di Sergio García. Il pilota Aspar Team era apparso dolorante dopo incidente occorsogli nelle FP1, ma nel pomeriggio texano era tornato in pista regolarmente. Ma le conseguenze nella caduta si sono sentite: successivi controlli infatti hanno rivelato un ematoma ad un rene. Lo spagnolo quindi è fuori causa, l’appuntamento Moto3 ad Austin per lui si è già concluso. E non è una bella notizia nemmeno per quanto riguarda la classifica iridata…

La giornata si era chiusa con la 14^ posizione, ma appunto c’era da considerare l’incidente mattutino. Il pilota numero #11 infatti era caduto, finendo contro una delle barriere e prendendo una botta alle costole. Nonostante la ripartenza nelle FP2, García ha accusato malesseri ed è stato riportato al Centro Medico. Le radiografie non hanno mostrato lesioni, ma in seguito ecco il trasferimento all’ospedale Dell Seton Medical Center del Texas per ulteriore sicurezza. Ed è qui che è stato riscontrato l’ematoma che mette fine al suo GP.

Foto: motogp.com