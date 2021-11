Nuovo duo di piloti, una nuova moto, l'arrivo di Thomas Lüthi in una nuova veste. PrüstelGP si rinnova per il campionato Moto3 2022.

Rivoluzione davvero importante in casa PrüstelGP per la stagione Moto3 2022. Piloti, moto ed un veterano del mondiale in una nuova veste per affrontare il prossimo campionato nella classe minore del Motomondiale. La formazione sarà doppiamente spagnola con l’arrivo di Xavi Artigas, in uscita da Leopard, e Carlos Tatay, in arrivo da Avintia Esponsorama. Entra un nuovo marchio, ovvero CFMoto, “costola cinese” di KTM, con due prototipi basati proprio sulla RC4 del marchio austriaco. Infine, approda in squadra anche Thomas Lüthi, ai suoi ultimi GP da pilota prima del cambio di ruolo.

“Siamo lieti di collaborare ad un progetto del genere con CFMoto” ha dichiarato il team manager Florian Prüstel. “Avremo una grande occasione di avere una grande risonanza, oltre a portare i migliori risultati al marchio.” Non c’è certo meno soddisfazione da parte del responsabile dello sviluppo Su Zhen. “Entrare in Moto3 e nel Motomondiale in generale significa affrontare una nuova emozionante avventura. Sappiamo che il campionato è molto competitivo e non vediamo l’ora di cominciare. Ci auguriamo che i fan, soprattutto dalla Cina, ci seguano in questa nuova esperienza!”