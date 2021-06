Prima sessione alla 'Cattedrale' con Dennis Foggia al comando. L'italiano del team Leopard precede Darryn Binder ed Andrea Migno.

Il ritorno nella mitica Cattedrale delle due ruote si apre con un pilota italiano in vetta. Dennis Foggia piazza infatti il tempo di riferimento nelle prime libere Moto3, precedendo Darryn Binder ed i connazionali Andrea Migno e Romano Fenati. Non manca qualche incidente, su tutti un highside per Jaume Masiá, fortunatamente senza conseguenze, mentre l’attuale leader iridato comincia con il 7° tempo in questo primo turno. Alle 13:15 scattano le FP2, tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 1

Presenti anche in questa occasione Elia Bartolini come sostituto di Tatay e Joel Kelso al posto di Kofler. Cambio in corsa in Snipers Team con l’approdo di Alberto Surra, rilevando il posto di Filip Salac (di ritorno in PrüstelGP dal GP di Stiria) fino a fine stagione. Altra wild card infine per Takuma Matsuyama, schierato sempre in Honda Team Asia coi colori Asia Talent Team. Ancora assente Ayumu Sasaki, che continua il recupero dopo il brutto incidente a Barcellona.

In pista dopo pochi minuti c’è Suzuki al comando, ma abbiamo anche un primo incidente, quello che vede protagonista Rodrigo alla curva 1. In seguito nel corso del turno avremo anche quelli di Migno (curva 7), Fellon (curva 9), Nepa (curva Strubben). Alla De Bult però a referto anche un violento highside per Masiá, rimasto a terra dolorante e subito soccorso dal personale medico, prima di rialzarsi senza conseguenze serie. Classifica che cambia sensibilmente sul finale, con gli italiani in bella evidenza. In particolare Dennis Foggia, che piazza il miglior crono davanti a Darryn Binder e ad Andrea Migno.

La classifica

Foto: motogp.com