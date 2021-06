Moto3: Ayumu Sasaki ancora unfit, salta anche la tappa ad Assen

Ayumu Sasaki non disputerà nemmeno il GP ad Assen. Il pilota Tech3 non è ancora a posto, continua il recupero dopo l'incidente a Barcellona.

Il team Tech3 dovrà affrontare anche la tappa Moto3 ad Assen con un solo pilota. Pure in questa circostanza la struttura di Hervé Poncharal deve rinunciare ad Ayumu Sasaki, non ancora idoneo dopo i controlli di rito. Il giovane giapponese ancora risente delle conseguenze del brutto incidente finale avvenuto a Barcellona. Ora avrà a disposizione anche la lunga pausa estiva per riprendersi del tutto, visto che l’attività mondiale riprenderà nella prima settimana di agosto per il GP di Stiria.

Parliamo di un’importante commozione cerebrale riportata dall’alfiere Tech3, spesso e volentieri tra i grandi protagonisti in gara. Come lo era stato in Catalunya, tappa in cui aveva a portata di tiro la zona podio. Fino all’incidente all’ultima curva, che ha coinvolto anche il duo Leopard. Parecchi brividi riguardo la sua situazione, prima di tirare un sospiro di sollievo. Ma le conseguenze ci sono ed il pilota Moto3 ha ancora bisogno di riposo.