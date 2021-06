Moto3: Ayumu Sasaki, sospiro di sollievo. “Al 100% a livello cerebrale”

Ayumu Sasaki sta bene. Arrivano ottime notizie da Tech3 dopo il botto di fine gara Moto3. Trascorrerà comunque una notte sotto osservazione.

Gara Moto3 vinta in maniera rocambolesca, ma non è mancato qualche brivido sul finale. Con esposizione di una bandiera rossa per un multiplo incidente alla curva 8 proprio all’ultimo giro, protagonisti Ayumu Sasaki, Dennis Foggia e Xavi Artigas (le immagini qui in alto). Mentre il duo Leopard è tornato al box senza problemi, l’alfiere KTM Tech3 è stato portato subito al Centro Medico e poi trasferito in ospedale per tutti i controlli del caso. Dalla squadra però arrivano buonissime notizie: il pilota giapponese non ha subito traumi seri.

“Eravamo preoccupati” ha ammesso Hervé Poncharal. “Aveva fatto molto bene fino agli ultimi giri. Sfortunatamente è caduto da solo nel corso del giro finale, venendo poi colpito da altri piloti.” I ragazzi Leopard, che lo seguivano. “Ha riportato un trauma cranico ed aveva perso conoscenza per un po’.” In seguito però si tira un sospiro di sollievo. “È al 100% a livello cerebrale, non c’è nulla che non vada nel suo corpo. Rimarrà comunque in osservazione per la notte, per essere sicuri che sia tutto a posto. Ma siamo molto felici di questa notizia.”

Foto: Tech3 Racing