MXGP Regno Unito, Gli orari dirette tv e live streaming del 27/06

Il motocross mondiale torna in scena domenica 27 giugno sul tracciato britannico di Matterley Basin. Si tratta del secondo round 2021, dopo l’apertura di due settimane ad Orlyonok, in Russia. In quella occasione Tim Gajser, sloveno di Honda HRC campione in carica, ha dominato le due manche confermando il ruolo di pilota da battere. Il nostro Tony Cairoli era andato fortissimo in gara 1 (secondo, qui cronaca e highlights) ma nella seconda è stato purtroppo vittima di un banale incidente che ha causato la rottura della frizione e causato un pesantissimo “zero” (qui il video)

Le highlights su Corsedimoto

Per non perdere neanche un istante dello show è possibile acquistare il pass alla piattaforma streaming ufficiale MXGP-TV.com per il singolo GP o per l’intera stagione. On line saranno disponibili anche le gare dell’Europeo EMX125 ed ENX250 che si corrono sabato. Le highlights della MXGP saranno subito disponibili anche su Corsedimoto, gratis. Ricordiamo che quest’anno il programma della top class è concentrato nella sola giornata di domenica, con prove libere, ufficiali e gare in successione. RaiSport offre in diretta le due gare MXGP. Solo differite invece su Eurosport 2, programmate alle ore 20 di domenica e alle 00:00 di lunedi notte.

Il programma di Matterley Basin (orario italiano)

Sabato 26 giugno 2021

o12:00 Studio Show

14:05 EMX125 gara 1

14:55 EMX250 gara 1

16:05 EMX125 gara 2

17:00 EMX250 gara 2

Domenica 27 giugno 2016

10:30 MX2 Prove libere e ufficiali

11:30 MXGP Prove libere e ufficiali

13:00 MX2 Gara 1

14:00 MXGP Gara 1 (diretta RaiSport)

16:00 MX2 Gara 2 (diretta RaiSport)

17:00 MXGP Gara 2

