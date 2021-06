PrüstelGP riparte con due piloti dal GP di Stiria. Ritorna Filip Salac, fresco ex Snipers Team, che da quell'evento affiancherà Yamanaka.

Appena arrivata la notizia della conclusione della collaborazione tra Filip Salac e Snipers Team, ecco che il pilota ceco ha una nuova squadra. Anzi, parliamo di un ritorno, visto che si tratta di PrüstelGP, con cui aveva disputato la sua stagione d’esordio in Moto3 nel 2019. È lui quindi il prescelto per affiancare Ryusei Yamanaka fino a fine stagione dopo la tragica dipartita di Jason Dupasquier. A cominciare dal primo evento in Austria, di scena una volta conclusa la lunga pausa estiva.

“Ringrazio molto Florian e tutto il team per questa occasione” ha dichiarato Salac. “Sono contento, la squadra ha dimostrato di essere forte quest’anno e lavorerò con persone che conosco dal 2019. Sono sicuro di adattarmi rapidamente alla KTM e non vedo l’ora di cominciare.” Senza dimenticare l’amico. “Darò il massimo per Jason.” Non dimentichiamo il tatuaggio con il #50 comparso sulla sua pelle in omaggio a Dupasquier dopo quanto successo al Mugello.