Moto2 Valencia, Prove 1: Primo guizzo del leader Fernandez, Ogura 7°

Augusto Fernandez inizia a passo di marcia il suo fine settimana più importante. Il leader Moto2 si fa vedere in vetta nelle prime prove libere del GP di Valencia, con Pedro Acosta subito a ruota. Ai Ogura invece è settimo, subito dietro a Tony Arbolino, miglior italiano in questa prima sessione dell’ultimo evento 2022. Tempi e cronaca delle prime prove libere al Circuit Ricardo Tormo, ricordando tutti gli orari del GP.

Esordi, sostituti, ritorni ed addii

Alex Escrig è l’unico volto nuovo: debutto anticipato con MV Agusta Forward prima del 2023 a tempo pieno. Torna Simone Corsi (all’ultimo GP Moto2) dopo l’infortunio accusato in Australia, seguono poi alcuni sostituti. Borja Gomez e Senna Agius ritornano sempre come sostituti: il primo per Jorge Navarro infortunato, il secondo per Sam Lowes, ancora alle prese con problemi ad una spalla. Fuori causa anche Barry Baltus, al suo posto ecco Mattia Pasini accanto al rientrante Zonta van den Goorbergh. È l’ultimo GP per vari piloti, rimasti fuori o diretti in altri campionati. Come Schrötter, l’anno prossimo in Supersport come Navarro, mentre Zaccone e Kubo sono rimasti fuori dai giochi. Hada finirà qui il suo lavoro da sostituto, Beaubier invece tornerà a competere in USA. L’entry list 2023 completa.

Prove Libere 1

Occhi puntati chiaramente sui due avversari mondiali. Augusto Fernandez ed Ai Ogura approdano a Valencia con un divario di 9,5 punti. Possono essere tanti come pochi, con 25 punti ancora in ballo, ma nessuno dei due ci vuole pensare troppo: sarà un altro GP all’attacco, poi si vedrà. Anche perché non saranno gli unici a puntare al massimo risultato in questo GP. Guardiamo ad esempio ad Alonso Lopez e Pedro Acosta, i battaglieri protagonisti della lotta per il miglior esordiente 2022. In casa Italia, Celestino Vietti riuscirà a rialzare la testa dopo la raffica di zeri accumulata negli ultimi GP? Tony Arbolino invece di sicuro vorrà essere della partita: è un finale in crescita, ma un’ulteriore iniezione di fiducia servirebbe per guardare al 2023 con ottimismo. Nel frattempo però c’è un 2022 da completare, con Niccolò Antonelli e Keminth Kubo primi incidentati in Moto2 in questo fine settimana. Augusto Fernandez invece chiude in vetta, il rivale Ai Ogura invece è 7°.

La classifica

Foto: motogp.com