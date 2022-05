Moto2: “Romano Fenati? Bravo ragazzo ma non ha fatto il salto di qualità”

Silenzi più eloquenti di tante parole. Romano Fenati è molto giù per questo nuovo, triste, capitolo della sua carriera nel motomondiale e preferisce non parlarne. Ieri il team Speed Up ha ufficializzato, con un brevissimo comunicato, la rescissione del contratto con il pilota marchigiano. Sicuramente se lo aspettava anche se, in cuor suo, sperava non avvenisse e di avere qualche altra chance.

Luca Boscorscuro, Team Manager Speed Up, come sono andate le cose con Romano Fenati?

“Mi dispiace molto di essere arrivati alla rottura. Purtroppo dai test invernali ad oggi non ci sono stati i miglioramenti che ci aspettavamo e questa è la realtà dei fatti. Il problema è legato esclusivamente l’assenza di risultati. Ne avevamo già parlato dopo la gara in America: serviva un salto di qualità che però non c’è stato. Le cose non hanno funzionato e da entrambe le parti, non solo da una. Probabilmente anche noi non siamo riusciti a tirare fuori il suo talento”.

Cosa vi aspettavate?

“Siamo consapevoli che Romano fosse di fatto un esordiente in Moto2 tuttavia sarebbe dovuto essere il pilota di punta e lottare costantemente nei primi dieci. Fenati in passato ha dimostrato di essere un pilota molto forte, un talento, e mi dispiace molto che le cose siano andate così”.

Nell’intervista che Romano Fenati aveva rilasciato a Corsedimoto i giorni scorsi, aveva detto che era solo una questione di tempo (qui l’intervista).

“Il concetto di tempo è soggettivo. Sei gare rappresentano un terzo del motomondiale. Se i risultati non sono arrivati in questo lasso di tempo, non penso che sarebbe cambiato qualcosa se anche gli avessimo concesso qualche gara in più. Purtroppo dai test ad oggi non ci sono stati i progressi ed i risultati auspicati. Così non aveva senso andare avanti, per noi ma probabilmente neppure per lui che non otteneva dei piazzamenti all’altezza delle sue qualità”.

Romano è stato considerato spesso un pilota difficile. Come si è comportato con voi?

“Su questo aspetto devo spezzare una lancia a suo favore. Si è sempre comportato benissimo con il nostro team, è un bravissimo ragazzo e sul suo comportamento non ho assolutamente nulla da eccepire”.

La carriera di Romano Fenati in Moto2 ora appare un po’ compromessa.

“Io, in tutta sincerità, spero che sia stata solo una brutta parentesi, possa trovare un altro team in Moto2 e tornare ad andare forte nel motomondiale: il talento non gli manca”.

Al suo posto ora arriva Lopez al team Speed Up?

“Stiamo facendo dei test, lo stiamo valutando, sta già facendo degli ottimi tempi e la direzione appare quella”.

Foto team Speed-Up