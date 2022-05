Moto2: Speed Up e Romano Fenati, fine della collaborazione

La notizia era nell’aria da giorni, ora è definitivo. Il team Speed Up e Romano Fenati hanno interrotto il rapporto di collaborazione nella categoria Moto2. Arriva oggi un laconico comunicato per comunicare la prematura fine della stagione 2022 insieme. Manca solo l’ufficialità, ma è in arrivo Alonso López, già pilota Boscoscuro/Speed Up l’anno scorso nel FIM CEV Repsol, ora JuniorGP.

“Il Team SpeedUp comunica l’avvenuta chiusura del contratto con il pilota Romano Fenati.” La notizia si presenta così sul sito della struttura vicentina. La motivazione era stata già accennata da Luca Boscoscuro nel corso del GP di Spagna. “Non ci sono stati miglioramenti dall’inizio della stagione, non sono contento” aveva ammesso il boss Speed Up ai microfoni di motogp.com. “Sarebbe perdere un talento, ma è una situazione complicata.”

Ecco però la notizia che mette un punto fermo alla situazione. Addio quindi a Romano Fenati, che ci aveva raccontato di essere certo di poter vincere la rinnovata sfida in classe intermedia (qui l’intervista). Ma dopo lo zero di Jerez ecco il capolinea con il marchio veneto. Al suo posto, come detto, dovrebbe arrivare Alonso López. Speed Up quindi ricomporrebbe il duo con cui ha nettamente trionfato nel CEV Moto2 nella stagione 2021.

Foto: Speed Up