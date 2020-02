Moto2 e Moto3 al lavoro a Losail questo fine settimana per gli ultimi tre giorni di test prima dell'inizio della stagione. Presentazione e orari.

La stagione 2020 è sempre più vicina, ma c’è ancora del lavoro da fare. Moto2 e Moto3 infatti sono in pista dal 28 febbraio al 1° marzo per altri tre giorni di test invernali a Losail. Ultime possibilità per piloti e team delle due categorie del Motomondiale per prepararsi al meglio per la nuova stagione, che scatterà appena una settimana dopo sempre sulla pista qatariota.

Cominciamo con la Moto2. Thomas Lüthi (Intact GP) si è dimostrato il migliore nei tre giorni ufficiali a Jerez, con Marco Bezzecchi (Sky VR46) e Nicolò Bulega (Gresini Racing) subito dietro di lui. Tra i piloti all’esordio invece, in evidenza c’è Aron Canet con la Speed Up del Aspar Team, più indietro l’iridato Moto3 Lorenzo Dalla Porta. Il resoconto dei test a Jerez

Nella categoria minore invece, test a Jerez nel segno di un pilota del Sol Levante. Ai Ogura (Honda Team Asia) ha messo tutti in riga con un crono da record. Subito dietro di lui si sono piazzati John McPhee (Petronas Sprinta Racing) e Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini). Più staccati invece tutti i nostri portacolori. Ecco com’è andata a Jerez de la Frontera

Valori che vedremo confermati anche in Qatar, o ci sarà qualche stravolgimento? Tutto è possibile, considerando la competitività a cui abbiamo sempre assistito in queste due categorie. Tutti in pista fin dal mattino in Italia, tre sessioni al giorno da disputare per i piloti Moto3 e Moto2. A differenza dei precedenti, si corre in pieno giorno, per avvicinarli alle nuove condizioni che troveranno durante i GP.

Il programma dei test (orari italiani)

Venerdì 28 febbraio

07:15 – 08:25 Moto3 FP1

08:35 – 09:45 Moto2 FP1

09:55 – 11:05 Moto3 FP2

11:15 – 12:25 Moto2 FP2

12:35 – 13:50 Moto3 FP3

14:00 – 15:15 Moto2 FP3

Sabato 29 febbraio

07:15 – 08:25 Moto3 FP4

08:35 – 09:45 Moto2 FP4

09:55 – 11:05 Moto3 FP5

11:15 – 12:25 Moto2 FP5

12:35 – 13:50 Moto3 FP6

14:00 – 15:15 Moto2 FP6

Domenica 1 marzo

07:15 – 08:25 Moto3 FP7

08:35 – 09:45 Moto2 FP7

09:55 – 11:05 Moto3 FP8

11:15 – 12:25 Moto2 FP8

12:35 – 13:50 Moto3 FP9

14:00 – 15:15 Moto2 FP9