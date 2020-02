ESCLUSIVA Davide Pizzoli: “Il Mondiale è il sogno di una vita”

Davide Pizzoli all'esordio quest'anno nel Mondiale Moto3. Prime sensazioni ed aspettative dell'unico rookie italiano della categoria nella nostra intervista.

Nella categoria Moto3 del Campionato del Mondo registriamo quest’anno l’esordio di Davide Pizzoli. Classe 1999, di Roma, all’inizio di quest’anno è stato ingaggiato da BOÉ Skull Rider Facile.Energy. Arriva così l’occasione di disputare la prima annata completa nel Motomondiale dopo alcune wild card e sostituzioni nel corso delle stagioni precedenti. Completati i primi test, ora si va in Qatar per le ultime prove prima dell’inizio del campionato.

Quest’anno è arrivata la firma per disputare la prima annata mondiale.

Sono davvero molto contento. Abbiamo svolto anche i primi test e mi trovo già molto bene con la squadra. Vedremo cosa potremo fare insieme.

Cosa significa per te l’approdo nel Campionato del Mondo?

Questo è un obiettivo che insegui da praticamente tutta la vita, è decisamente il sogno di ogni pilota.

Ti abbiamo visto negli anni in CIV, CEV e Supersport. Cosa ti hanno lasciato questi campionati?

Principalmente grande esperienza, mi hanno permesso di conoscere molti circuiti. L’unica differenza è che nel Mondiale vanno veramente forte! Bisogna lavorare bene con la squadra per arrivare sempre più in alto.

Quanto possono aiutarti le wild card/sostituzioni che hai già disputato?

Mi hanno permesso di vedere come negli anni il livello si sia alzato moltissimo. Da dire però che è una situazione diversa rispetto ad essere pilota ufficiale, che secondo me semplifica un po’ le cose. Come wild card secondo me l’approccio è un po’ più difficile.

Quali piste preferisci tra quelle che già conosci?

Mi piacciono molto sia il circuito di Le Mans che il tracciato di Aragón.

Le sensazioni dopo aver svolto i primi test ufficiali.

Questa categoria è davvero molto competitiva. La squadra mi piace e stiamo lavorando bene insieme. Direi che siamo pronti per affrontare la prima gara.

Quali sono gli obiettivi per questa prima stagione mondiale?

Non ho obiettivi specifici. Punto solo a migliorare gara dopo gara. Sarebbe interessante però raggiungere la top ten.