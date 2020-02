I test Moto2 a Jerez si chiudono con Thomas Lüthi al top grazie al crono nell'ultima giornata. Seguono Nicolò Bulega e Tetsuta Nagashima.

Si chiudono per la Moto2 i primi test ufficiali del 2020, con tempi una volta di più da record. Questa volta la firma la mette Thomas Lüthi (Intact GP), che abbassa ancora il miglior tempo assoluto con un 1:40.326 stampato nella seconda sessione. Lo seguono in quest’ultima giornata il miglior italiano, Nicolò Bulega, e l’alfiere Red Bull KTM Ajo Tetsuta Nagashima. Lavori conclusi per ora, ma non si rimarrà fermi a lungo: dal 28 febbraio al 1° marzo ci saranno i test in Qatar.

Cielo soleggiato e temperature ottimali accolgono una volta di più i piloti Moto2, che aprono la giornata finale di questi test. Lotta al vertice fino alla fine, con Nicolò Bulega (Gresini Racing) che riesce ad avere la meglio per appena 9 millesimi su Tetsuta Nagashima (Red Bull KTM Ajo), completa il ‘podio’ l’unico alfiere Petronas Sprinta Racing rimasto, Xavi Vierge (Dixon è fuori gioco per problemi ad un dito dopo un incidente giovedì).

Nella seconda sessione di giornata vediamo come i tempi si abbassino ancora parecchio. L’acuto in particolare è quello del ‘veterano’ Thomas Lüthi (Intact GP), che scende sotto il muro di 1:40.4 realizzato da Bezzecchi giovedì e si porta al comando anche della classifica combinata. A poco meno di quattro decimi c’è Nicolò Bulega (Gresini Racing), terza piazza per Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing) davanti a Fabio Di Giannantonio (Speed Up).

Con la terza sessione odierna si chiudono ufficialmente questi primi test Moto2 del 2020. Pochi piloti in pista, tanti invece hanno concluso anzitempo queste prove. Il migliore è stato il pilota Speed Up Jorge Navarro con un 1:40.809, un crono più alto rispetto a quanto visto nei turni precedenti. Top 4 dominata dai piloti motorizzati dal costruttore italiano: secondo è Aron Canet, seguono Fabio Di Giannantonio e Hafizh Syahrin.

La classifica combinata del 3° giorno

La classifica combinata dei tre giorni