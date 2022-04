Moto2: da Acosta a Zaccone, la lotta tra rookie nei primi GP

Ogni stagione ha il suo buon numero di piloti al debutto nel Motomondiale. Non fa eccezione la Moto2, che anzi presenta una bella lista corposa. Dal campione Moto3 in carica Pedro Acosta agli italiani Niccolò Antonelli ed Alessandro Zaccone. Come si sono comportati finora questi giovani all’esordio? Dopo aver guardato i piloti in entry class ed in MotoGP, rivediamo anche quanto fatto finora dai volti nuovi della classe intermedia nei primi quattro Gran Premi.

Lo squalo in vetta

Forse lui non sarà particolarmente contento del suo rendimento finora, ma la classifica parla chiaro. Pedro Acosta, nonostante lo zero di Austin, è il primo dei debuttanti con 20 punti accumulati finora. Certamente un ottimo punto di partenza per la categoria Moto2, più difficile rispetto alla Moto3 ma certo con pochi dubbi che prima o poi lo Squalo di Mazarrón arriverà in alto. Basta che lui stesso si conceda il tempo giusto… Sorprende poi vedere chi c’è subito dietro. Si tratta di Jeremy Alcoba, ex Gresini al debutto con Intact GP. Per lui 14 punti a referto finora, soprattutto grazie al gran sesto posto ottenuto al COTA. Se queste sono le premesse, conviene tenerlo d’occhio.

Dalla Supersport con furore

Il terzo posto della classifica riservata agli esordienti vede un altro ragazzo spagnolo, ma non del Motomondiale. Manuel González infatti è approdato in Moto2 dalla WorldSSP, una sfida decisamente impegnativa tra due campionati molto diversi. Ma i primi punti sono già arrivati, precisamente nel doppio round nel Nuovo Continente, per un totale di 5 punti a referto. Piccoli passi per una bella avventura, mentre torniamo nel Motomondiale con il quarto classificato, ovvero Filip Salac. Il pilota ceco di Gresini Racing, dopo due ritiri ed un piazzamento fuori dai punti, s’è preso un 14° posto ad Austin, con annessi primi due punti della categoria.

Quota zero

La lista continua con altri ragazzi alla prima stagione Moto2, che a differenza dei quattro citati però non hanno ancora raggiunto la top 15. Iniziamo da Sean Dylan Kelly, campione MotoAmerica Supersport in carica approdato nel Motomondiale, sulle orme del percorso del collega Beaubier. Il suo miglior risultato finora è arrivato nella tappa di casa, un 17° posto ottenuto sul tracciato di Austin. Proseguiamo poi con Keminth Kubo, pilota giappo-thailandese al debutto con l’esordiente Yamaha VR46 Master Camp. A referto per lui un 19° posto in Argentina come miglior risultato, forzatamente assente invece al COTA per problemi di visto. Segue Gabriel Rodrigo, con due ritiri (le gare americane) e due gare concluse, con un 21° posto come miglior piazzamento finora. Stesso discorso anche per Alessandro Zaccone (ex CEV Moto2 e MotoE) e per Zonta van den Goorbergh: il primo con un 22° posto in Qatar come miglior risultato, il secondo ha messo a referto il 23° posto in Indonesia. Per finire con Niccolò Antonelli, autore di un inizio complesso e con un 25° posto come miglior risultato. In U.S.A. invece si è dovuto ritirare per problemi di stomaco che l’hanno condizionato per tutto il GP.

Foto: motogp.com