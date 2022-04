Moto2: Yamaha VR46 Master Camp senza Keminth Kubo ad Austin

Al Circuit of the Americas ci sarà un pilota Moto2 in meno. Si tratta di Kemith Kubo, pilota giappo-thailandese al debutto mondiale con Yamaha VR46 Master Camp. Il problema? Una questione di visto, che gli è stato negato per questo evento negli Stati Uniti. Nonostante l’aiuto della squadra non c’è stato niente da fare. Ci sarà quindi il solo Manuel González in azione con questi colori.

Una bella delusione per il rookie Moto2, che dovrà aspettare il GP del Portogallo per tornare in azione. Tentando così un nuovo assalto alla zona punti, finora mancata. Kubo ha messo a referto un 23° posto al debutto stagionale in Qatar, seguito da un incidente in Indonesia. In Argentina poi ha chiuso 19° ed era ora prossimo all’esordio ad Austin. Purtroppo però rimandato.

Foto: Instagram-Keminth Kubo