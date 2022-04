MotoGP: Bezzecchi&Co, gli esordienti dopo i primi 4 Gran Premi

Per questa nuova stagione contiamo cinque ragazzi all’esordio nella classe maggiore del Motomondiale. Due italiani, ovvero Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, più il nuovo duo Tech3 composto da Remy Gardner e da Raúl Fernández. Per finire con Darryn Binder, impegnato nel doppio salto dalla Moto3. Come sono messi i piloti finora? Non manca già qualche sorpresa…

Top Bezzecchi, sorpresa Binder, Gardner deluso

Nonostante i tre zeri (due per incidenti) in quattro Gran Premi, il pilota VR46 comanda la classifica degli esordienti. Marco Bezzecchi sta facendo valere la prima top ten ottenuta in occasione dell’evento in Argentina, decisamente la sua gara più bella finora. Sette punti quindi per tenere provvisoriamente la vetta davanti forse a quella che è la maggiore sorpresa finora. Darryn Binder infatti arriva dalla entry class, ma ha già messo a referto un bel risultato. Parliamo nello specifico della decima posizione agguantata in rimonta nel diluvio di Mandalika, un risultato che ha reso orgoglioso il fratello maggiore Brad. Sei punti che lo tengono in seconda piazza nella classifica dei rookie, seguito dall’ultimo presente in lista. Remy Gardner ha arraffato un 15° posto in Qatar, quindi il suo unico punto in MotoGP finora. Il polso farà male ancora per qualche mese, ma il campione Moto2 è comunque deluso, soprattutto dopo i due GP nelle Americhe. Ma la stagione è lunga ed il figlio d’arte guarda ai prossimi round con ottimismo.

I senza punti

Una sorpresa arriva anche da chi è ancora fuori dai punti. In primis Raúl Fernández, atteso protagonista dopo l’exploit dell’anno scorso in Moto2, ma ancora a quota zero in MotoGP. Il miglior risultato finora è il 16° posto conquistato in Argentina, a ridosso della zona punti ma senza conquistarla. Non ha cambiato una virgola sulla KTM RC16 dal primo GP, ad indicare che il feeling c’è, ma il processo di adattamento alla MotoGP si rivela forse più lungo del previsto. Oltre a qualche episodio sfortunato, come un contatto con Morbidelli nell’ultimo evento ad Austin. Ma fermo a quota zero c’è anche Fabio Di Giannantonio, il secondo pilota di casa Gresini-Ducati. Il miglior risultato finora è il 17° posto messo a referto nel GP in Qatar, non abbastanza per arrivare ai suoi primi punti in top class. Come detto in precedenza, la stagione 2022 è ancora molto lunga.

Foto: motogp.com