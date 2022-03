MotoGP, Binder contro Binder: top ten di Darryn e l’orgoglio di Brad

Nell’imprevedibile Gran Premio in Indonesia abbiamo potuto anche osservare una bella lotta fraterna. Il rookie Darryn Binder ed il fratello maggiore Brad infatti ad un certo punto della gara si sono ritrovati vicini, parte di un combattivo gruppetto in aperta competizione per le posizioni dall’ottava alla 14^. Tra i due ha avuto la meglio il pilota KTM, 8°, ma le condizioni non semplici sembrano aver esaltato anche il minore della famiglia, che come il primo riesce sempre a fare di più in gara. Penultimo al via, ecco arrivare per Darryn una strepitosa top ten che riempie di orgoglio il fratello maggiore.

Top rookie

Ci vuole ancora tempo per arrivare al completo controllo della M1, ma dopo due gare Darryn Binder è il miglior esordiente MotoGP. Considerando il doppio salto rispetto agli altri, davvero notevole, e questa al momento è stata la sua gara migliore. “Mi ha colpito molto l’alto livello di grip con le gomme da bagnato” ha sottolineato. “Ho spinto tanto e prima che me ne accorgessi mi sono ritrovato in zona punti.” E poco dopo a ridosso del fratello. “L’ho anche superato, è stato fantastico!” Eccolo quindi al comando di un combattivo gruppetto per svariati giri. “Ho poi accusato qualche difficoltà con la gomma posteriore e non sono più riuscito a spingere come prima. Ho cercato comunque di difendermi, ma mio fratello ha avuto la meglio.” In seguito non è mancato il confronto tra i due a gara conclusa, con Brad che ha raccontato le disavventure col dispositivo posteriore. “Beh, ma mi hai battuto lo stesso, di che ti lamenti!” è stata la risposta di Darryn. Pur ammettendo la sorpresa e la gioia del fratello al vederlo nella battaglia. La nota positiva è stata proprio questa: “Ho lottato con ragazzi di maggiore esperienza, anche vittoriosi in MotoGP! È stata davvero una bella sensazione.”

Oltre i guai meccanici

Come accennato, non sono mancate le difficoltà per Brad Binder. Nello specifico, il sudafricano ha combattuto con il suo abbassatore, bloccatosi subito al via. Non ha nascosto quindi una punta di delusione. “Sono stato competitivo per tutto il weekend. Ma una volta partito è successo qualcosa al ride height device: ogni volta che frenavo andava giù, ho fatto tutta la gara con la moto bassa e non riuscivo a fare nulla.” Chiudendo ampiamente in top ten. “Dopotutto non è male un 8° posto, sono riuscito a finire la corsa” ha sdrammatizzato l’ex iridato Moto3. Come i colleghi di categoria, sottolinea l’ottimo grip. “In alcuni punti era davvero pazzesco, di questo non ci si può lamentare” ha ammesso. Non può mancare un commento sulla gara del fratellino. “Quando l’ho visto passare sono stato davvero contento” ha rimarcato. “In quel momento stavo cercando di sopravvivere, ma è arrivato il gruppetto… Quindi mi sono detto che, visto che ero arrivato fin lì, perché non tentare di resistere.” Sottolineando che “Vedere mio fratello lì è stato bellissimo, si è comportato molto bene: sono davvero orgoglioso di lui!”

