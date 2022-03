MotoGP Indonesia: Miguel Oliveira mago della pioggia, è festa KTM

Dallo zero nel GP inaugurale al super trionfo in Indonesia. Miguel Oliveira non sbaglia nulla e porta a casa il primo trionfo stagionale, nonché il secondo regalo per KTM dopo il podio in Qatar con Binder. La casa austriaca ha iniziato alla grande la sua stagione MotoGP 2022, conviene tenere d’occhio sia il marchio che i piloti… Podio completato dai due ragazzi francesi della top class, ovvero il campione Fabio Quartararo e Johann Zarco. Quest’ultimo soddisfatto a metà per un ritmo da vittoria, anche se un ritorno sul podio e da top Ducati non è certo da buttare via.

La pioggia

Un lunghissimo rinvio per pioggia torrenziale, ovvero circa un’ora di attesa, finché la situazione non migliora sensibilmente. Sotto l’occhio attento della folla festante, piloti e personale si preparano infine per il GP, chiaramente con pista ora bagnata. Una procedura ridotta per una distanza di gara diventata già in precedenza di 20 giri per la situazione dell’asfalto, e senza Marc Márquez unfit dopo il pauroso incidente nel warm up.

Si corre!

Doppia media wet per tutti, come sottolinea Piero Taramasso a motogp.com prima del via. Lo scatto migliore è quello del poleman Quartararo, subito tallonato da Oliveira, Miller e Rins, non benissimo invece il duo Pramac, ora dietro al quartetto citato. Partenza notevole per Joan Mir, da 18° a 8° al via! Fin da subito però sono due i piloti particolarmente in palla in queste condizioni, ovvero Jack Miller e Miguel Oliveira. Non manca qualche brivido, precisamente per i quasi-highside di Martín, Bagnaia e Pol Espargaró, ma il pilota Pramac si ritirerà poco più tardi per una scivolata alla curva 1.

Di colpo poi Dovizioso rallenta vistosamente: la sua M1 è nei guai, l’italiano è costretto al ritiro. Giro dopo giro la situazione si fa sempre più chiara con Miguel Oliveira in fuga: che gara per il portoghese di KTM, che aveva bisogno di una svolta dopo un 2021 complesso. Bella battaglia invece per le restanti posizioni del podio tra Quartararo, Miller e Zarco, con i due ragazzi francesi che hanno la meglio. Anche più indietro però non si sono risparmiati, niente male in particolare Darryn Binder strepitoso 10° e top rookie!

La classifica

Foto: motogp.com