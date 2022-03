Arrivano brutte notizie per quanto riguarda l’uomo di punta di casa Honda. Marc Márquez non disputerà il Gran Premio in Indonesia, il pilota #93 infatti è stato dichiarato unfit dopo il pauroso botto nel warm up. Controlli approfonditi in ospedale hanno rilevato una commozione cerebrale che non lo rende idoneo per la seconda gara della stagione MotoGP 2022. Continua il periodo nero dell’otto volte iridato…

Un incidente venerdì, ben due sabato nel corso del primo turno di qualifiche. Nella mattinata indonesiana (notte italiana) ecco il colpo di scena che non ti aspetti davvero. Marc Márquez infatti si è reso protagonista di un orrendo highside nel corso del warm up. Il pluricampione MotoGP è rimasto a terra per qualche secondo, per poi rialzarsi e tornare al box sulle sue gambe. Ma qualcosa non andava, i controlli hanno confermato i primi sospetti.

Honda perde così il suo uomo di punta, nonostante tutto 14° ed il migliore per l’Ala Dorata in griglia di partenza. Ora le speranze sono riposte in primis in Pol Espargaró, autore di un ottimo GP in Qatar ma apparso un po’ più in difficoltà in questo round, soprattutto a causa delle gomme. Da vedere anche come si comporteranno i ragazzi LCR… Sarà però un GP difficile per tutti: la distanza di gara è stata ridotta a 20 giri per le condizioni della pista, ma è anche arrivata la pioggia!

Foto: HRC_MotoGP