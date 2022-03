Mattinata con brivido per quanto riguarda l’ultima sessione MotoGP. Brillano Fabio Quartararo, Maverick Viñales e Miguel Oliveira, protagonisti della top 3 finale, ma inizia davvero male la domenica per Marc Márquez. A referto infatti un pauroso incidente alla curva 7: la sua RC-V è distrutta, segue il trasferimento in elicottero all’ospedale di Mataram per i controlli del caso. Dopo il sabato disastroso, Honda trema… Top Italia invece per le altre categorie, con Celestino Vietti in evidenza in Moto2 e Dennis Foggia al comando in Moto3. Tempi e cronaca dei turni, ricordando tutti gli orari del Gran Premio.

Warm Up Moto3

Pista asciutta per la classe minore, per la prima volta nel fine settimana. Non sarà quindi una gara facile per nessuno… Da segnalare le non perfette condizioni di Riccardo Rossi dopo il pauroso botto (con colpo alla testa) di ieri, ma se non altro il pilota genovese di SIC58 Squadra Corse non ha riportato alcuna lesione fisica. Turno che si chiude con Dennis Foggia autore del nuovo best lap assoluto al Mandalika e quindi in vetta alla classifica, seguito da Ayumu Sasaki e dal rookie Joel Kelso.

Warm Up Moto2

La prima notizia è l’assenza di Barry Baltus, infortunatosi ad un polso in seguito ad un incidente in qualifica. Pedro Acosta poi dovrà scontare una Long Lap Penalty in gara per una caduta nelle FP2 con bandiere gialle, ma questo non lo rallenta nel warm up. Il rookie di KTM Ajo comanda a lungo la classifica dei tempi, finché non arrivano svariati altri piloti per l’assalto finale. Spicca infine Celestino Vietti, che piazza il miglior crono di questa sessione davanti a Sam Lowes ed al poleman Jake Dixon.

Warm Up MotoGP

Il turno più lungo, gli ultimi 20 minuti per prepararsi ad una gara importante. Honda in particolare deve rimediare al disastro delle qualifiche di ieri, ma ricordiamo anche che Franco Morbidelli ha ricevuto una penalità per aver sbagliato la procedura nelle prove di partenza. Non sono mancati aspri commenti verso le gomme portate da Michelin, un aspetto fondamentale per il GP. Il warm up quindi serve per le ultime prove in questo senso (con la comparsa di mescole wet, scaldate e quindi pronte per un eventuale flag-to-flag), senza farsi mancare anche un grosso rischio per Marc Márquez. Poco dopo però ecco il quarto botto del weekend, un violentissimo highside dal quale si rialza sulle sue gambe, ma serviranno controlli… Fabio Quartararo intanto si prende la prima posizione, con un guizzo proprio allo scadere di Maverick Viñales, che chiude davanti a Miguel Oliveira.

