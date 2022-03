MotoGP, doppio mea culpa di Morbidelli. Ma occhio agli ‘scherzi’ in gara

Si sono visti segnali importanti in Yamaha, non solo da Quartararo ma anche da Franco Morbidelli. C’è stato però qualche ‘pasticcio’ di troppo in Q2: una caduta ed una sanzione infatti lo relegano in 15^ posizione. Non esattamente ciò che si aspettava, ma il vice-iridato MotoGP 2020 ammette chiaramente i suoi errori. Ma è decisamente carico per la corsa: si vede competitivo ed è certamente a caccia di punti importanti in questo secondo round stagionale.

Doppio errore

“Ho saltato la riunione in Safety Commission in cui avevano spiegato la giusta procedura” ha raccontato Morbidelli. “Dopo le FP3 ho fatto la prova di partenza, ma ho mancato la fila e ho cambiato posto all’ultimo. In quel momento Joan [Mir] era già partito e ci siamo trovati molto vicini… È una penalità giusta.” In seguito s’è complicato subito la vita in Q2 con un inatteso incidente nei primi minuti. “Anche questo è un mio errore” ha ammesso. “Sono finito sulle chiazze bagnate come se non ci fossero. Sono stato cauto nelle FP4, meno in qualifica: non le avevo viste, ma c’erano e ho perso l’anteriore.” Chiudendo 12°, per poi perdere altre tre caselle con l’arrivo della penalità.

“Siamo veloci”

Il Mandalika Circuit non appare tra le piste più semplici. Tanti problemi per molti piloti, oltre ad una ‘linea pulita’ molto stretta e le conseguenti difficoltà nei sorpassi. Ma Franco Morbidelli, pur non scomponendosi troppo, è decisamente ottimista per la corsa di domani. “Nulla è impossibile e noi siamo veloci” ha infatti sottolineato l’alfiere Monster Yamaha “Ci sono poi dei punti in cui si può sorpassare, direi che c’è la possibilità in ogni curva. Certo è difficile con la nostra moto e partire indietro non è proprio il massimo, ma non impossibile e domenica voglio portare a casa dei punti importanti.”

Foto: motogp.com