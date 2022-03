Moto2: la sanzione di Pedro Acosta e l’infortunio di Barry Baltus

Classe Moto2 che ha chiuso il suo sabato indonesiano con la prima pole di un sorridente Jake Dixon. Ma dobbiamo registrare anche due note negative, ovvero una penalità ed un addio prematuro al secondo GP dell’anno. Nel primo caso il protagonista è il rookie Pedro Acosta, nel secondo parliamo di Barry Baltus. Poco fortunato l’anno scorso ad inizio campionato, non va molto meglio nemmeno quest’anno…

Bandiere gialle

Il campione Moto3 in carica, 10° in griglia dopo le qualifiche, è finito nel mirino della Direzione Gara per una caduta di cui si è reso protagonista nel secondo turno di libere del venerdì. Ma nel suo caso è un incidente particolare, visto che è avvenuto in regime di bandiere gialle. Appena prima di lui infatti era stata registrata la caduta di un altro pilota, con conseguente segnalazione ben visibile da parte dei commissari. Una segnalazione però sfuggita all’occhio di Acosta, che non ha rallentato ed anzi è caduto. Una disattenzione che gli costerà una Long Lap Penalty, da scontare nel corso del GP.

Incidente e frattura

Passiamo ora al secondo protagonista, ovvero il pilota che porta fieramente sia il nome che il numero del leggendario Barry Sheene. Un campione funambolico, ma dal non invidiabile primato di pilota più fratturato del Motomondiale… Lo sfortunato Baltus, KO l’anno scorso per vari round a causa di un infortunio nelle libere del primo GP, stavolta finisce fuori causa nel secondo evento. Caduto nel corso della Q1 ed evacuato in barella, ha riportato la frattura distale del radio destro, nella zona del polso. RW Racing GP rimane solamente col rookie Zonta van den Goorbergh per la corsa di domani.