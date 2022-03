Moto2 Indonesia: la prima pole di Jake Dixon, italiani in 3^ fila

L’esordio al Mandalika Circuit coincide anche con la sua prima pole position Moto2. Jake Dixon coglie l’attimo vincente e si assicura per la prima volta la partenza davanti a tutti per questo GP in Indonesia. In prima fila accanto a lui ci sono Augusto Fernández e Sam Lowes (con discussione nelle fasi finali della Q2), non brillano particolarmente invece i ragazzi italiani. Per trovare i primi, ovvero Vietti, Arbolino e Corsi, dobbiamo guardare alla terza fila, occupata appunto da questo trio. Tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: avanzano Chantra, Bendsneyder, Alcoba e Corsi

Neanche il tempo di partire che abbiamo una scivolata per Kelly, le sue qualifiche si complicano subito… Tra gli altri, sono protagonisti in questo turno anche gli italiani Corsi, Zaccone, Dalla Porta ed Antonelli, a caccia dei quattro posti utili per passare alla Q2. A referto anche una caduta per Rodrigo e Baltus, quest’ultimo evacuato in barella, mentre il turno si chiude con Somkiat Chantra in bella evidenza. Dietro di lui Bo Bendsneyder, Jeremy Alcoba e Simone Corsi, completando il quartetto che accede al turno successivo.

Q2: la prima di Jake Dixon

Scatta il turno più importante, con 18 piloti pronti alla lotta per la pole position, ma ci sono subito difficoltà. Manuel González si ferma appena uscito per problemi tecnici, cadono invece Jorge Navarro, Cameron Beaubier, Albert Arenas, Pedro Acosta. Non manca un rodeo per Sam Lowes, ma è Jake Dixon il vero protagonista di questa Q2. Il pilota Aspar Team non sbaglia, ecco arrivare la sua prima pole position in Moto2! Grande soddisfazione per il britannico ex BSB, a precedere Augusto Fernández e Lowes, più staccati invece i nostri portacolori.

Foto: motogp.com