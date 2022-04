YART Yamaha in pole provvisoria alla 24h Le Mans 2022

L’attesa è finita. Con la 45^ edizione della 24 ore motociclistica di Le Mans, in questo fine settimana di Pasqua scatta la stagione 2022 del Mondiale Endurance FIM EWC, il tutto con un progressivo ritorno alla normalità. Si rivede il pubblico (“sold out” dei biglietti in prevendita!), si registra l’adesione di 52 squadre, si assiste ad una prima tornata di qualifiche ufficiale da primato. Con ancora la seconda sessione da disputarsi domani che dovrebbe ulteriormente garantire un netto miglioramento dei riferimenti cronometrici, in pole position provvisoria spicca YART Yamaha.

YART AL TOP A LE MANS

Archiviata una stagione 2021 da dimenticare, YART quest’anno cerca il riscatto e conferma nelle qualifiche una sua specialità. Il nostro Niccolò Canepa è stato il più veloce (1’35″500) e ha garantito, in equipaggio con Marvin Fritz e Karel Hanika (26 anni oggi) la pole provvisoria alla R1 #7. Nota a margine: in tal senso c’è stata una grande confusione nello stilare la graduatoria dei tempi. Da quest’anno (come riportato in questo articolo) si calcola il tempo medio dei 2 piloti più veloci di ciascun equipaggio e non più di tutti e 3 i titolari come fino alla passata stagione…

LOTTA FURIBONDA TRA I TEAM UFFICIALI

Anche per quanto concerne il tempo-medio, la sfida è apertissima in previsione della seconda tornata di qualifiche ufficiali. Il 35″ è alla portata di tutti (o quasi…) e 6 i Factory Team presenti. Lo è chiaramente per F.C.C. TSR Honda, in gran spolvero con una CBR 1000RR-R ulteriormente affinata nel corso dell’inverno e condotta da Josh Hook, Mike Di Meglio e Gino Rea. Non da meno i Campioni del Mondo in carica di Yoshimura SERT Motul Suzuki, con Gregg Black (in pista dopo lo spaventoso botto dei Pré-Test), Sylvain Guintoli e Xavier Simeon provvisoriamente terzi con lo squadrone ufficiale BMW Motorrad EWC #37 quinto.

DUCATI VOLA ALLA 24H LE MANS

In una vigilia tormentata per l’assenza forzata per infortunio di Lorenzo Zanetti e la mancata sostituzione con Chaz Davies (debilitato da un virus), ERC Ducati può abbozzare un sorriso. Individuato in Philipp Öttl il terzo pilota titolare (sceso in pista soltanto oggi), nella mattinata Xavi Forés in 1’35″460 aveva fatto registrare il nuovo primato EWC della pista. Un bel viaggiare ribadito anche dal 4 volte iridato David Checa, portando la Panigale V4 R #6 in quarta posizione nella graduatoria delle Qualifiche 1.

SITUAZIONE INDIPENDENTI

Se Kawasaki SRC con la nuova ZX-10RR, a corto di chilometri e di preparazione, fatica come ai Pré-Test, tra le migliori squadre indipendenti ha fatto notizia oggi il team Viltais Racing Yamaha. Una brutta caduta del vice-iridato Supersport in carica Steven Odendaal non ha comportato conseguenze al pilota, ma una delle due R1 a disposizione è stata letteralmente demolita. Un inizio tutto in salita per la squadra che, lo scorso anno, si era ritrovata persino in lizza per la conquista del titolo iridato. Tutt’altra vita invece per Moto Ain che ben figura con la #96 affidata a Claudio Corti, Bradley Smith e Corentin Perolari, provvisoriamente all’ottavo posto.

LOTTA NELLA SUPERSTOCK

Se sono soltanto 17 le EWC al via, la Superstock annovera 34 team presenti, tutti gommati Dunlop da regolamento 2022. In questa prima sfida cronometrica, i detentori del trofeo della 24 ore di National Motos Honda hanno avuto ragione rispetto alla Yamaha del Team 18 Sapeurs Pompiers ed il Wojcik Racing Team, al via con il rientrante Kevin Manfredi. L’Italia è attesissima in questa categoria con il No Limits Motor Team, sul podio nelle ultime due edizioni e miglior team indipendente 2021, a caccia di un risultato di prestigio. Punta in alto anche AvioBike ed un gran numero di nostri portabandiera ai nastri di partenza nella Stock.

DOMANI LE QUALIFICHE 2

Nella mattinata di domani andranno in scena le seconde qualifiche ufficiali, sulla carta decisive (grazie alle temperature più fresche rispetto a quelle “bollenti” incontrate oggi) per determinare lo schieramento di partenza della 24 ore di Le Mans che scatterà sabato 16 aprile alle 15:00 in punto.