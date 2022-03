Novità 2022: come cambia il regolamento del FIM EWC

Anno nuovo, nuovo regolamento. Per la stagione 2022 il Mondiale Endurance FIM EWC presenta diverse novità di rilievo per quanto concerne l’ordinamento tecnico e sportivo, il tutto preannunciando ulteriori cambiamenti per l’anno venturo. Andiamo a scoprire le principali modifiche nel dettaglio.

QUALIFICHE DEL FIM EWC

Parlando del regolamento sportivo, due novità riguardano le qualifiche. Un pilota per qualificarsi deve siglare un tempo rientrante il 108 %, ma non più riferito al miglior tempo assoluto del proprio gruppo di appartenenza, bensì in riferimento al più veloce della propria classe (EWC o Superstock). Per i piloti della Experimental altresì verrà preso in considerazione il best lap della top class EWC. Cambia inoltre la definizione dello schieramento di partenza. Per ciascuna squadra da quest’anno non si farà più la media dei migliori crono siglati dai 3 piloti, bensì soltanto dai 2 più veloci. Di fatto il best lap del pilota più lento verrà “scartato”.

RIDE THROUGH E STOP AND GO

In termini di sanzioni, quest’anno nel FIM EWC è previsto anche il ride through, ovvero un passaggio a 60 km/h per tutta la pit lane. La squadra sanzionata avrà tempo 5 giri per scontarlo, altrimenti verrà tramutato in uno Stop And Go da 30 secondi. A proposito: lo Steward Panel si riserva la possibilità di una durata ridotta rispetto al canonico mezzo minuto di sosta forzata per sanzioni più “lievi”.

MONOGOMMA DUNLOP NELLA SUPERSTOCK

Passando al regolamento tecnico, come preannunciato nei mesi scorsi nella Superstock vi sarà la fornitura unica degli pneumatici Dunlop fino alla stagione 2024 compresa. Dal quest’anno pertanto Dunlop fornirà le gomme a tutte le squadre iscritte alla Stock, contestualmente istituendo il “Dunlop Superstock Trophy“. In luogo di premi in danaro, i migliori team si garantiranno la fornitura gratuita degli pneumatici, con previsti 345 treni in palio per tutto l’arco della stagione.

SISTEMA UNICO DI RIFORNIMENTO

Dopo la monobenzina Panta ed il monogomma Dunlop nella Superstock, si è deciso a metà dello scorso anche per il sistema unico di rifornimento. Verrà prodotto da STAUBLI con contratto a scadenza 2031, reso obbligatorio tuttavia dal 2023. Per questa stagione le squadre al via potranno decidere se utilizzare il nuovo sistema o, eventualmente, proseguire con l’attrezzatura già in possesso.

PER IL FIM EWC 2023…

A proposito dell’anno venturo, ormai certa la standardizzazione della rapportatura del cambio per le squadre al via della top class EWC. Tre in tutto per affrontare l’intera stagione: Set 1 in riferimento ai rapporti del cambio del modello di serie, Set 2 per i circuiti più veloci, Set 3 per i tracciati più lenti. Se ne saprà di più nelle prossime settimane.