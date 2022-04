Andrea Iannone insegnante per un giorno con Aprilia

Il prossimo 8 maggio, tra gli eventi MotoGP di Spagna e di Francia, Aprilia realizzerà un nuovo evento in pista. Un track day al Misano World Circuit, con la possibilità di trovare ‘accompagnatori in pista’ ed insegnanti davvero di lusso. Guardando questi ultimi, notiamo che tra loro spunta il nome di Andrea Iannone. Ecco quindi l’abruzzese e la casa di Noale di nuovo insieme per “Aprilia Pro Experience”, evento a due ruote, ma non sarà l’unico nome di peso. Si aggiungono infatti un pluricampione con la casa veneta, un tester e due piloti di altissimo livello…

Gli insegnanti

Certo comunque è un gesto che mostra l’affetto ed il costante supporto di Aprilia verso il suo ex pilota MotoGP, anche ben dopo la squalifica. Ma sottolineiamo pure la presenza del mitico Corsaro, ovvero Max Biaggi, pezzo da 90 per il marchio veneto visti i successi conquistati insieme a livello mondiale. Accanto a loro c’è poi Lorenzo Savadori, campione CIV Superbike 2020 con Aprilia e legato al marchio in qualità di collaudatore per la top class del Motomondiale.

Foto: Aprilia Racing

In pista con…

E gli accompagnatori in pista? Nient’altro che l’attuale coppia MotoGP. A cominciare da Aleix Espargaró, che ha portato Aprilia alle stelle col primo storico trionfo in top class ottenuto in Argentina. Non mancherà nemmeno Maverick Viñales, che sta mostrando una costante crescita in sella alla RS-GP, alla ricerca del colpaccio… In programma sei turni di 20 minuti con la RSV4 Factory, debriefing, immagini on board, il box condiviso con il duo Aprilia. Cinque nomi per un track day da non perdere.

Foto: ANSA/Pasquale Bove