MotoGP: da 17° a 9°, che bella gara per Marco Bezzecchi!

Tra le tante storie del fine settimana in Argentina, vale la pena sottolineare quanto fatto da Marco Bezzecchi. È stato un GP complesso tra ritardi logistici ed una pista tutta da scoprire, ma domenica il rookie MotoGP si è messo decisamente in evidenza. La sua è una gara combattuta in rimonta, con a referto la sua prima top ten dell’anno. Oltre ad aver chiuso come best rookie e terza miglior Ducati dopo Martín 2° e Bagnaia 6°. Davvero niente male considerando che siamo solamente al 3° round di questa lunga stagione 2022.

Sabato complesso

Un fine settimana iniziato con tante difficoltà. Dai gufi in circuito alla lunga attesa, visto che VR46 Racing Team è stata una delle squadre che ha ricevuto moto e materiali proprio all’ultimo, fino alla corsa contro il tempo in notturna da parte dei meccanici per permettere ai propri piloti di essere regolarmente al via. Scatta così il GP a Termas de Río Hondo, iniziando da un sabato frenetico e non immune da intoppi. “Penso che la mia gara sia stata condizionata dalla caduta nelle FP2” ha ammesso Marco Bezzecchi a GP concluso. “Per questo non sono riuscito ad entrare in Q2.” Si ferma poi al primo turno di qualifiche, 17° in griglia di partenza. Più indietro di quanto si aspettasse, ma i punti si prendono domenica.

Super rimonta

In gara quindi scatta molto indietro e si verifica subito un piccolo imprevisto. Rischia infatti un contatto con Oliveira, finendo largo e ritrovandosi quasi in coda al gruppo. “Ho perso tutte le posizioni che avevo recuperato” ha detto Bezzecchi. Ma da quel momento inizia la scalata: in sella alla sua GP21 eccolo guadagnare costantemente posizioni, lasciandosi alle spalle il compagno di box e l’ex leader iridato Bastianini. La sua corsa si chiude con una bellissima nona posizione. “Mi sono sentito molto bene in sella, ho fatto bella figura con gli altri piloti Ducati” ha sottolineato il #72. “Mi manca ancora qualcosa, serve tempo ed esperienza per capire questa moto. Ma il feeling sta migliorando.” Se questo è l’inizio…

