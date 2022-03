MotoGP, VR46 che sfortuna. “Ieri ho visto anche due gufi…”

Fine settimana già stravolto per problemi logistici. I più penalizzati tra i team MotoGP sono due team satellite di casa Ducati, ovvero Gresini e VR46. L’attuale leader iridato Enea Bastianini ha ammesso le problematiche della sua squadra, lo stesso discorso vale per Marco Bezzecchi e Luca Marini. I due piloti hanno confermato appunto l’attesa finora senza esito e le maggiori difficoltà da affrontare, tra i tempi ristretti ed il programma totalmente rivisto. Con qualche “presagio” ad accompagnare la situazione…

“Fisicamente sarà più dura”

“Certo sarà ancora più difficile di un weekend normale, sono un rookie e devo fare tutto in meno tempo” ha ammesso Marco Bezzecchi. Ma guarda anche un lato positivo. “Mi piace questa pista, il layout è molto bello e spero di essere veloce.” Con un programma però molto più serrato. “Fisicamente sarà certo più dura, ma la situazione è questa. Speriamo di riuscire a girare sabato.” Non c’è ancora nulla di certo. “Ci manca proprio tutto, noi e Gresini siamo gli sfigati che non hanno assolutamente niente, quindi non possiamo prepararci.” Com’è la pista? “Da dire che non è Misano o Mugello, su cui svolgono anche i test privati. L’ho vista un po’ sporca, ma a piedi è difficile capire.” Che si fa nell’attesa? “Siamo stati in albergo, poi abbiamo fatto il giro di pista di circa un’ora e mezza, con molta calma. Tra l’altro ho anche visto due gufi…”

“Un lavoro di due giorni in poche ore”

“Avremo meno tempo in pista” ha aggiunto poi Luca Marini. “Dovremo attendere domani nel tardo pomeriggio, non abbiamo assolutamente nulla. I meccanici soprattutto dovranno svolgere un lavoro normalmente di due giorni in poche ore! È sicuramente difficile da gestire anche per noi piloti, con così tanti turni in un solo giorno.” Né lui né Bezzecchi poi hanno mai girato su questo tracciato argentino con una MotoGP. Cita poi anche qualche dettaglio riguardo al materiale ancora in viaggio. “La tuta, il set da gara sul bagnato che abbiamo messo nella cassa mi sa che sarà pieno di muffa. Sarà tutto da buttare.” Insomma, tante difficoltà. “Ci dobbiamo adattare, dobbiamo darci una mano, anche io e Bez faremo il possibile. Cerchiamo di fare il massimo e di portare a casa quello che possiamo.”

Foto: motogp.com